Daniela Vega posa junto a actriz transgénero de Orange is the new black

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 16:44 · Actualizado a las 16:58

A pesar que no fue galardonada como “Mejor película extranjera” en los Globos de Oro, Una Mujer Fantástica ha recibido cientos de elogios por parte de la crítica y del público por su profundo valor humano.

Es por ello que su protagonista, Daniela Vega, ha sido felicitada por diferentes medios, convirtiéndose en un referente para la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transgéneros y bisexuales) del mundo.

Durante su paso por Hollywood, la actriz chilena asistió a la proyección de su película por parte de la fundación Glaad (la que se define por “promover imágenes veraces y objetivas de la comunidad gay y trans), a la que también acudió la actriz transgénero Laverne Cox, quien interpreta a Sophia Burset en la aclamada serie de Netflix “Orange is the new black”.

Fue en esta oportunidad que Vega conoció a Cox, con quien no sólo compartió algunas palabras, sino que se fotografiaron juntas con el afiche promocional de la película nacional.

Así lo publicó la fundación Glaad en sus redes sociales, en donde muestran a ambas mujeres vestidas de negro asistiendo a la función.

Recordemos que tras protagonizar la película, Daniela Vega de a poco se ha abierto paso en Hollywood.

Hace unos días participó en una sesión fotográfica para revista W, junto al actor Robert Pattinson (Crepúsculo).