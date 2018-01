Mon Laferte se llena de elogios tras publicar una foto despeinada y sin maquillaje

Miércoles 10 enero de 2018 | Publicado a las 17:57

Desde el año pasado que Mon Laferte no compartía una selfie. Si bien no ha pasado mucho tiempo desde esa fecha, la cantante decidió saludar al 2018 con una particular fotografía que se robó los elogios en redes sociales.

Con un improvisado “tomate” recogido sobre su nuca y sin una gota de maquillaje, la intérprete de La Trenza aparece en su nueva publicación de Instagram. Junto a la foto, la cantante de 34 años, que actualmente se encuentra de vacaciones, dedicó un mensaje para comenzar este nuevo año.

“Empezando el año al natural y despeinada”, escribió la artista junto a la foto que suma más de 83 mil “me gusta”.

“¡Tu sencillez te hace diferente al resto! No cambies nunca”, “Te ves hermosa al natural”, “¡Qué linda!”; son algunos de los cientos de comentarios que recibió la cantante tras la publicación.

Hay que recordar que después de dar más de 80 conciertos en vivo y recorrer Chile, México; entre otros países de América (y visitar España) durante todo 2017, Mon Laferte al fin se encuentra de vacaciones junto a su familia, lo que no ha dudado en mostrar en diversos videos en Instagram y sus redes sociales.