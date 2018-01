Camila Vallejo publica video "aclaratorio" sobre su participación en La Divina Comida

Miércoles 10 enero de 2018 | Publicado a las 12:37

El sábado pasado se emitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión La Divina Comida, donde estuvieron como invitados el director técnico Claudio Borghi, la periodiata Scarleth Cárdenas, el comediante Felipe Avello y la diputada Camila Vallejo.

En la ocasión, esta última fue blanco de diversas bromas por parte de sus compañeros. Por ejemplo, Borghi hizo varios chistes alusivos a la pareja de la parlamentaria, mientras Avello le regaló un frasco de guagüitas (golosina).

A días de la emisión del capítulo, Vallejo publicó un video “aclaratorio” en su cuenta de Twitter respecto a algunas situaciones mostradas por el programa.

“Frente a los hechos transmitidos el pasado 6 de enero en el programa La Divina Comida quiero aclarar lo siguiente:..mi papá no es de la U, es del Colo, lo dije al revés, (pero) mi mamá es de la U y mi papá es del Colo. Perdón papá, esto me generó un tremendo problema familiar así que tengo que aclararlo en público”, ironizó.

“Lo segundo, ¿cómo hay gente que se le puede ocurrir que existan lentes de 500 lucas? yo no sabía que existía eso” , indicó la diputada.

“Lo otro es que sí me gustan las guagüitas, pero sólo las de gomitas ¿a quién no le gustan? Y lo último, sí tenía la cocina sucia, en la cocina soy un poco despelotada, y la idea era no pedir ayuda así me faltaron manos, pero bueno así soy”, finalizó.

La secuencia obtuvo más de 3 mil “Me Gusta” y más de 500 retuits, además de comentarios diversos en que algunos felicitaban su sentido del humor y otros la criticaban por prestarse para temas vanales o por no entender sus ironías.