La nueva y viajera vida de Juanita Ringeling fuera de Chile

Y aquí termina Medellin. Un buen café se encuentra en cada esquina! Disfrútelo! El café colombiano es delicioso! No deje de probar una buena empanada de iglesia! Y la arepa de chocolo con quesito! Lamentablemente no encontré una arepa de maíz con todo para recomendar! Será para el próximo viaje! Para los vegetarianos o veganos #barriomanila tiene muchas ofertas buenismas! @restaurante_verdeo @sesaverestaurante @takeawokcol y mucho más! En barrio laureles el cafecito @cafeclichemedellin y en el #elpobladomedellin @elalambiquemedellin es un pequeño esquisto oasis! Si quiere rajarse @carmenrestaurante es 👌🏾 Y para celiacos el mejor pan es @panysoya increíble! Last things from Medellin. A good expresso in every corner! Enjoy it! Colombian coffee is delicious! Try a a good “empanada de iglesia” and the “arepa de chocolo” with quesito! Unfortunately I did not find a “arepa con TODO” to recommend! So We’ll leave that for the next trip! ☝🏾 For vegetarians or vegans #barriomanila has many good offers! @restaurante_verdeo @sesaverestaurante @takeawokcol and much more! In Laureles neighborhood I recommend @cafeclichemedellin and in #elpobladomedellin @alambiquemedellin is a small oasis you must not missed! If you want a a outstanding dinner go to @carmenrestaurante is 👌🏾 For celiacs @panysoya is just amazing!

