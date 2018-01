Krishna de Caso será mamá a los 42 años y mostró su avanzado embarazo

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 23:35

Krishna de Caso vive uno de los momentos más hermoso de su vida. La periodista será mamá por segunda vez y a los 42 años.

Pese a que ella quería volver a ser madre, la noticia llegó de sorpresa aunque no podría estar más contenta. Hoy tiene seis meses y aseguró que desde la octava semana, ya se notaba su “pancita”.

“Este embarazo ha sido súper distinto al otro. En esa época mi cuerpo no cambió, usaba mi misma ropa. Ahora tuve que comprarme ropa maternal y zapatillas de un número más, he subido ocho kilos. Y ahora me dieron náuseas desde el primer día”, aseguró a Las Últimas Noticias.

Pese a los riesgos de un embarazado pasado los 40 años, la comunicadora asegura que no está complicada. “Los 40 son como los 30 de antes. Estoy saludable, incluso el doctor me dijo que podrían haber sido dos porque a esta edad es súper probable tener mellizos. Yo decía ¡broma!”, aseguró al diario nacional.

La familia de Krishna está encantada con la noticia, especialmente su hijo de siete años Martín. “Es súper guaguatero y me dijo que él la cuidaría durante el día y que yo me encargara en la noche”, comentó.