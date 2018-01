Daniel Stingo aclaró en matinal de TVN enfrentamiento con Raquel Argandoña

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 14:13

Tras su salida de Mega, Daniel Stingo ha visitado practicamente todos los matinales de la competencia. Sin embargo, ninguna de sus entrevistas tuvo tanta repercusión, como su paso por Bienvenidos.

En Canal 13 el abogado no sólo habló de su partida de Mucho Gusto, sino que también tuvo un fuerte enfrentamiento con Raquel Argandoña. Todo comenzó cuando aseguró que se fue del programa conducido por Luis Jara teniendo buena relación con todo el equipo, incluso con Patricia Maldonado.

En ese momento Argandoña aseguró que no le creía. A Stingo no le parecieron nada bien sus palabras por lo que respondió tajantemente. “Si yo digo que me llevo bien con Patricia Maldonado, tienes que comértelo”, señaló.

Un día después de la comentada discusión, el abogado reapareció en el matinal de TVN, Muy Buenos Días, donde fue consultado por la pelea y donde reiteró su cariño por Maldonado. “Yo tengo muchísimas diferencias con Patricia Maldonado, sobre todo políticas, porque ella tiene una posición política y yo tengo otra. Pero cariño, luego de cuatro años de estar juntos, obviamente hay. Le tengo respeto y cariño”, afirmó.

Sobre los dichos de Raquel afirmó que quedó absolutamente sorprendido y desencajado, porque junto a Rodrigo Villegas, ella era la única integrante del panel de 13 a quien conocía. “¿Sabes lo que me molestó? Que cuestionara mis sentimientos, si yo tengo rabia con alguien, si siento amor por alguien, es un sentimiento que no te pueden cuestionar“, dijo.

“Yo soy humano, y también tengo derecho a molestarme si alguien me cuestiona un sentimiento. Yo me sentí pésimo… me dio rabia”, afirmó.

Fueron los mismos integrantes del programa, quienes también recordaron que Stingo y Argandoña compartieron pantalla años atrás en el Buenos Días a Todos, sin embargo, él aseguró que no recuerda haber tenido algún conflicto con ella y que su salida se debió a que no llegaron a acuerdo económico.