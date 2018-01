¿Cuántas mujeres se sienten cómodas con su cuerpo? Ojalá pudiéramos decir que todas, pero no es así y en ello influyen mucho los estereotipos y lo que nos muestran las revisas y televisión sobre “perfección”.

Por ello los seguidores de la exchica Mekano, Romina Sáez la aplaudieron tanto. La decoradora de interiores y amante de las mascotas decidió posar ante la cámara y mostrarse tal cual es.

“Salí de la ducha y dije… ‘Qué mas da, una foto sin maquillajes, sin retoques’, desde los 16 años trabajé como modelo y hoy trato se sentirme bien con mi cuerpo a pesar de lo que me digan”.

Sáez hizo una reflexión luego de visitar a un médico a quien le consultó sobre una medida para bajar de peso.

“¿Si yo estoy gorda?, puede ser… pero ¿según quién?… ¿una marca?… Ahora me importa lo que me dijo un médico hoy (miércoles) cuando pregunté por un balón gástrico, me dice ‘disculpe, pero ¿usted está cagada de la cabeza?’… ahí desperté, pero la pesadilla sigue en mi interior”.

“¿Gorda? Me estás we**? Estás perfecta, rica, con respeto. Creo que deberías buscar otro tipo de ‘marcas’. No una donde trabaje gente ciega”; “Eres una diosa”; “Estás simplemente hermosa”; “Como se te ocurre, eres regia; ojalá yo tuviera ese cuerpo, jamás hagas caso lo que digan en mala onda de ti, eres estupenda y estás como el vino”; “Encuentro que estás de maravilla”; “Eres demasiado linda, no solo físicamente. Si no tuvieras la luz interior con la que brillas no tendrías ningún don que la vida te ha dado. No somos solo cuerpo material y lo sabes. Bella”.

Acusa discriminación

En entrevista con Intrusos de La Red, Romina contó que fue discriminada en un trabajo. Un día antes de comenzar le comunicaron que estaba fuera del team veraniego en el que participaría como DJ.

“Es vergonzoso. Me dicen que no voy porque me encontraron gorda. Yo tengo talla 40 de pantalón, entonces qué queda, mido 1.70, no tengo 22 años”, expresó decepcionada.

Además, aseguró que lo pasó muy mal y que no tiene ganas de comer por lo mismo. “Me miro al espejo y me veo distinta. En un momento asumí que era mi culpa”. El productor del evento, le indicó al programa que fue bajada porque no encajaba con el perfil que buscaba la marca.

Finalmente, Romina aseguró que tiene pruebas para demostrar que fue discriminada por este motivo.