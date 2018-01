ExRojo Christell Rodríguez celebra sus 20 años en redes sociales

Debo agradecer primero a Dios por darme un año mas de vida, por darme una hermosa familia que si bien este año no pude estar con ellos para apagar las velitas siempre han estado presente ❤️ el tiempo pasa y este no vuelve por eso decido disfrutar cada dia como si fuese el ultimo y agradecer por cada dia nuevo que es una nueva oportunidad de hacer bien las cosas y ser mejor persona. Gracias a ustedes por su cariño tan lindo que me brindaron con sus mensajitos, llamadas, fotitos, de verdad me llenaron de amor! 😍 amo mi trabajo y amo mi vida! Nada es facil en la vida, han sido meses difíciles pero este 2018 voy con todo! Dios los bendiga inmensamente a todos! #instachile #santiago #conce #usa #2018 #birthdaygirl #birthday #happy #cumpleaños #newyear

A post shared by Christell Rodriguez (@christell_oficial) on Jan 3, 2018 at 2:52pm PST