Famosos que cumplirán 30 años este 2018

Martes 02 enero de 2018 | Publicado a las 11:02 · Actualizado a las 11:22

Según un estudio de la Universidad de Greenwich (Londres), publicado en la revista Muy Interesante, alrededor de los 30 años se sufre una crisis de inseguridad, depresión y soledad, porque los adultos sienten la presión de triunfar antes de cumplir los 35.

Su autor, el psicólogo Oliver Robinson dice que esta crisis es positiva y que el 80% de los sujetos, cuando mira hacia atrás, se alegra de las decisiones que tomó entre los 30 y los 35.

Entonces, ya que sabemos que los 30 son una edad de transiciones, cambios y que pueden ser muy difíciles de enfrentar, te presentamos una lista de famosos y famosas que este 2018 cumplirán tres décadas.

Por nuestra parte, sólo esperamos que puedan tener mucho éxito en su cambio de folio.

Jordy – 14 de enero

A mediados de los 90, el francés Jordy Lemoine se hizo conocido por cantar el éxito “Dur Dur D’etre bebe” a los 4 años.

Esta canción fue un auténtico hit no sólo en Francia, sino también en numerosos países europeos, en Japón… y Chile, logrando vender seis millones de copias.

Skrillex – 15 de enero

Sonny John Moore, más conocido como Skirellex, es un cantante californiano, popular por canciones como “Bangarang”.

A él se le adjudica el hecho de que la música dubstep haya alcanzado gran popularidad en los últimos años.

Ángel Di María – 14 de febrero

Este famoso delantero argentino, que actualmente juega en el Paris Saint-Germain, cumplirá 30 años para el Día de San Valentín, mientras se prepara para el Mundial de Rusia 2018.

Rihanna – 20 de febrero

La cantante, cuyo nombre verdadero es Robyn Rihanna Fenty es además compositora, productora discográfica, actriz, actriz de voz, modelo, bailarina, filántropa, diseñadora de moda y empresaria.

Jessie J – 27 de marzo

Otra cantante que cumple 30 este 2018 es la británica Jessica Ellen Cornish, Jessie J, quien se dio a conocer con su éxito “Price Tag”.

Haley Joel Osment – 10 de abril

Aunque parezca difícil de creer, este actor estadounidense, a quien vimos muy pequeño en películas como Forrest Gump, Inteligencia Artificial y El sexto sentido y, cumple 30 años.

Camila Vallejo – 28 de abril

La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo Dowling, se inició en política como dirigente estudiantil, se desempeñó como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y logró la reelección este 2017 por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo).

Adele – 5 de mayo

La cantante británica Adele, cuyo nombre verdadero es Adele Laurie Blue Adkins es mundialmente conocida por sus canciones “Someone like You” o “Rolling in the Deep”.

Este 2017 tuvo uno de los años más exitosos de su carrera, consiguiendo con el disco “25” y la canción “Hello” todos y cada uno de los cinco premios a los que estaba nominada en los premios Grammy 2017.

Nikki Reed – 17 de mayo

Esta actriz, guionista, cantante y modelo estadounidense, es conocida por su papel en la película de la saga Crepúsculo.

Este año, ella y su marido Ian Somerhalder se vieron envueltos en una polémica, luego de confesar que sin que Nikki Reed lo supiera, él tiró todas las píldoras anticonceptivas que encontró en su bolso para que quedara embarazada.

Javier Hernández – 1 de junio

El futbolista mexicano “Chicharito” Hernández, delantero en el West Ham de la Premier League de Inglaterra es otro de los deportistas que cumple 30 años.

Pedro Astorga – 2 de julio

Publicista y deportista extremo, conocido por ser el ganador de los realitys Pareja perfecta​ y Amor a prueba.​

Mesut Özil – 15 de octubre

El futbolista alemán de origen turco, actual compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal, cumple 30 años, igual que el “Niño Maravilla”.

Candice Swanepoel – 20 de octubre

Modelo sudafricana, actual ángel de Victoria’s Secret.

Emma Stone – 6 de noviembre

Actriz estadounidense, famosa por sus papeles en películas como “La La Land” y “The Amazing Spider-Man”.

Este año estrenará una nueva serie en Netflix, llamada “Maniac”, adaptación de su serie homónima en Noruega, que sigue la historia de un hombre con discapacidad intelectual que crea una especie de mundo paralelo para escapar de la realidad.

Zoë Kravitz – 1 de diciembre

Esta actriz, cantante y modelo estadounidense, hija de Lenny Kravitz, es famosa por sus papeles en películas como Divergente, Después de la Tierra y X-Men: primera generación.

Vanessa Hudgens – 14 de diciembre

Actriz y cantante estadounidense, más conocida por sus papeles en películas como Spring Breakers, Sucker Punch y High School Musical.

Alexis Sánchez – 19 de diciembre

El seleccionado nacional y actual delantero del Arsenal cumple 30 también este año.

Hayley Williams – 27 de diciembre

Cantante y compositora estadounidense, vocalista de la banda pop punk y rock alternativo Paramore.