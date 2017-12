Catherine Mazoyer luce sus curvas como modelo de lenceria

Viernes 29 diciembre de 2017 | Publicado a las 14:20

La actriz Catherine Mazoyer pasó por un complejo momento personal en los últimos meses, sin embargo, poco a poco está saliendo adelante. Para demostrar que que la vida sigue, la artista sorprendió a sus seguidores mostrando una nueva faceta.

Catherine debutó como modelo de lencería para la marca Lovelust, la que destaca por ofrecer prendas llena de sensualidad y encajes sugerentes que le quedan bien a todas las mujeres.

Las fotos fueron compartidas a través de las redes sociales de la marca, donde los piropos para la actriz no fueron pocos. Una de las imágenes que más llamaron la atención es donde aparece modelando un body negro junto a su pequeña hija Gala.

“Por ti, para ti. Me hago cargo de mi historia, mis miedos, mis cicatrices. Me acepto como soy y me hago fuerte. Contigo a mi lado, hija, nada me vence”, escribió Catherine en su cuenta de Instagram. “Seamos bellas, sin prejuicios, sin traumas ni complejos. Porque somos hijas, madres, abuelas. Hermosas. Fuertes. Mujeres”, agregó.

En otra de las fotos aparece con un body rojo que marca su figura. “El rojo simboliza al poder, la acción, la vitalidad, la ambición, la pasión. Aporta confianza en si mismo, coraje, valentía y una actitud optimista frente a la vida. Éxito, triunfo, guerra, sangre, fuerza, pasar a la acción y alcanzar sus metas”, comentó en la red social junto a la instantánea.

Finalmente en otra publicación la actriz luce un body de encaje negro y manga larga. “Porque somos mujeres, guerreras, fuertes, luchadoras. Nada nos vence! Vamos adelante, nunca para atrás, solo para tomar vuelo y llegar mas lejos”, señaló.

Recordemos que hace apenas algunos meses, Catherine hizo noticia por su bullado quiebre con su pareja Sebastián Carter, a quien acusó de infidelidad.