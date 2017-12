Claudio Bravo defiende a Javiera Acevedo tras burlesco comentario de un seguidor

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:05

Este martes, Javiera Acevedo quiso compartir con sus seguidores de Twitter un mensaje de precaución respecto al consumo de alcohol durante las fiestas que se aproximan. Sin embargo, un seguidor de la figura de televisión no tomó en serio su tuit y respondió de forma irónica. Lo que nunca imaginó, es que Claudio Bravo le respondería de vuelta.

Todo comenzó cuando Acevedo, en su cuenta de Twitter, recordó los accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios y envió un mensaje de prevención: “Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época. Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai’ aweonao, y no maneji’s curao‘”.

"Habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien, y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales, siempre aumenta en esta época . Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai' aweonao, y no maneji's curao'" — Javiera Acevedo (@javilarusia) 26 de diciembre de 2017

Si bien miles de sus seguidores le dieron “me gusta” y retuitearon su publicación, uno de ellos optó por responder de forma burlesca y publicar una foto de Javiera bebiendo alcohol.

Fue en ese momento cuando el arquero de “La Roja” decidió “atajar el gol” del usuario y le respondió en el mismo tono. “No está conduciendo bobo”, escribió el deportista.

No está conduciendo Bobo 👊🏻 👊🏻👊🏻 — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 27 de diciembre de 2017

A pesar que el usuario no contestó ante el comentario de Bravo, Javiera sí aprovechó para agradecerle su gesto con otro tuit. “Grande Claudio, un tremendo defensor en todo ámbito. ¡Abrazo grande y felices fiestas querido! ¡Salud y bienestar para ti y tu familia siempre!”, le respondió la animadora.