Los rostros del espectáculo que subieron y los que bajaron este 2017

Domingo 24 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:24

En un año marcado por las crisis de los canales y las olas de despidos, no fueron pocos los rostros de la pantalla chica que lograron destacar por sobre sus colegas.

Una nueva gama de actores, animadores y cantantes se tomaron el mundo del espectáculo con su talento, dando un nuevo aire a sus respectivas áreas.

Pero así cómo algunos subieron, otros no tuvieron la misma suerte y por distintas razones sus carreras sufrieron un traspié que no les permitió brillar como antes.

A continuación en BioBioChile te contamos algunos casos.

SUBIERON

1. Mariana Di Girólamo

Aunque apenas lleva tres teleseries, Mariana Di Girólamo se ha convertido en una de las actrices más importantes y populares del momento.

Su papel de María Elsa en Perdona Nuestros Pecados, ha permitido que la joven artista de 27 años demuestre que la actuación corre en sus venas, desatando amor y odio con este polémico personaje.

Hace apenas algunas semanas se convirtió en la ganadora del Copihue de Oro a la Mejor Actriz y actualmente es la favorita para llevarse el mismo galardón en los premios Caleuches.

Pero no todo ha sido lindo, Mariana también ha tenido que vivir el lado menos agradable de la fama, la que cambió su vida para siempre. “A ratos es un poco abrumador; uno no sabe muy bien cómo sobrellevar esto del éxito. Pero creo que he ido cultivando buenas herramientas, tengo buenos aliados y lo he sabido manejar de la mejor manera sin perjudicarme a mí ni a nadie”, aseguró a El Mercurio.

2. Francisco Saavedra

Aunque lleva varios años en televisión, este 2017 sin lugar a dudas fue su mejor momento. Saavedra se consolidó como animador y además se ganó el cariño del público y el respeto de sus pares.

Su programa Lugares que hablan logró imponerse en el prime del sábado, dominado durante años por Kike Morandé, permitiendo también dar un nuevo impulso a los espacios de cultura.

Durante el segundo semestre, Canal 13 también le dio la oportunidad de mostrarse cercano a su público con Contra viento y marea, una apuesta que si bien no le gana en rating a la teleserie de Mega, sí tiene una enorme repercusión en redes sociales.

Ganador de tres Copihues de Oro, Saavedra cierra el año no sólo con el estreno de su primer libro en el que cuenta sus experiencias durante la grabación de Lugares que hablan, sino que con el anunció que será el animador del Festival de Dichato, junto a Diana Bolocco.

En una entrevista con la revista Sábado, el conductor aseguró que siempre sintió rechazado dentro de la televisión. “Te morís la cantidad de veces que yo sufría cuando veía animadores consagrados a los que les decían: ‘Oye, va a estar Pancho en el programa’. ‘Ah, ya’, decían y ponían caras. Yo los vi. Los vi en los matinales. Miradas de animadoras con el coordinador de piso, como diciendo: ‘Sáquenme luego a este…."”, confesó.

3. Daniela Vega

Daniela Vega se ha convertido en nuestra estrella de exportación. Su trabajo en Una mujer fantástica le ha permitido tener el reconocimiento mundial por parte de la crítica, que la ha comparado con la actriz francesa Marion Cotillard, por la pureza de su actuación.

La película, en gran parte por su trabajo, fue nominada a los premios Goya y a los Globos de Oro, y no sólo eso, sino que también se especula que podría llegar a los Óscar y ella convertirse en la primera chilena nominada como Mejor Actriz.

Pero Daniela no sólo ha llamado la atención por su actuación, sino que también fue la primera transexual en Chile en ser rostro publicitario de un mall, rompiendo estereotipos y prejuicios.

“Como transexual he tenido una vitrina y una vida que no todos los transexuales pueden tener. Estoy consciente de eso y lo agradezco. Pero cuidado, más que la sociedad chilena, son quienes nos rigen los que le hacen la vida más difícil a una transexual. Que la Ley de Identidad de Género lleve años durmiendo en el Congreso y que no haya quorum para discutirla te indica quiénes son los que no están con el ánimo de avanzar”, reflexionó la actriz en una entrevista con La Hora.

4. Mon Laferte

A principios de 2000 una joven y talentosa cantante buscó una oportunidad en el programa Rojo, fama contrafama. Se trataba de Monserrat Bustamante, quien se convirtió en una de las favoritas del público gracias a su extrovertida personalidad y baladas románticas.

Cuando el programa dejó de existir, la artista decidió emigrar y probar suerte en México, donde logró hacerse de un nombre dentro de la industria musical, esta vez como Mon Laferte.

A principios de este año ratificó su éxito presentándose en el Festival de Viña del Mar, donde se convirtió en una de las artistas más esperadas del certamen y también en una de las más imitadas.

Luego de eso vino una gran cantidad de conciertos y presentaciones que aumentaron su popularidad en el país y en América Latina, gracias a lo cual ganó su primer Grammy Latino a la mejor canción alternativa por el tema “Amárrame”.

5. Claudia Conserva

Tras ser sorpresivamente despedida de TVN, tener un breve paso por Mega y pasar un año como dueña de casa, Claudia Conserva volvió a la televisión este 2017, con un programa producido, financiado y conducido por ella.

Así nació MILF, un espacio de conversación y humor que le permitió a la animadora volver a mostrar una faceta lúdica y versátil como la de sus tiempos en Extra Jóvenes.

Su trabajo junto a Yazmín Vásquez y Maly Jorquiera incluso le valió un Copihue de Oro como Mejor Programa de Humor, el que trajo una mayor repercusión para el programa.

“Es un trabajo bastante artesanal; incluso he ido a comprar cada uno de los palos para construir la escenografía; pero me tiene muy feliz. Estoy segura de que va a tener alma, algo de lo que carecen los programas en la televisión chilena. Además, tiene la adrenalina de que si no funcionara, es mi responsabilidad“, afirmó Conserva, antes de comenzar el programa y sin sospechar el éxito que tendría.

BAJARON

1. Luis Jara

Luego de años siendo uno de los animadores más importantes de la televisión, este 2017 fue un año para el olvido para Luis Jara.

Además de ser diagnosticado con nódulos en la garganta, lo cual lo obligó a alejarse de Mucho Gusto durante algunos meses, el cantante también se enfrenta a la animadversión de los televidentes y especialmente de las redes sociales.

Si bien su matinal sigue siendo uno de los más vistos, la popularidad del conductor disminuyó bastante, lo que se pudo notar durante la entrega de los Copihues de Oro, donde la sola mención de su nombre desató pifias.

Una de las críticas más comunes que se le hace al comunicador, es respecto a su ego, algo que ha tenido que salir a aclarar. “Uno no puede levantarse pensando que las cosas te pasan porque hay alguien dispuesto a hacerte daño. Mi trabajo es de dominio público. La gente opina y la verdad es que yo no pierdo el foco en lo que no es relevante, crezco, me fortalezco, no pierdo el eje”, aseguró al portal Biut.

“Escucho lo que hay que escuchar. Y la verdad es que no tengo nada que lamentar, soy un tipo muy bendecido en eso. Y al final, después siempre pienso ‘¿qué tan malo puede ser?’. Por eso, este año ha sido un año para el aprendizaje”, agregó.

2. Karen Doggenweiler

Luego que Karen dejara el matinal Buenos Días a Todos, sus apariciones en televisión han sido esporádicas, limitándose a la conducción del Festival de Invierno Eo Eo Eo y a algunas participaciones en programas de TVN.

Este año además tomó un receso para participar en la campaña presidencial de su marido, Marco Enríquez-Ominami, donde se mostró muy motivada y con una fuerte convicción por las ideas de su esposo.

Sin embargo, la carrera de Karen está lejos de ser lo que fue. Su último programa Lip Sync Battle fue un fracaso rotundo, recayendo en ella gran parte de las críticas al espacio.

Este fin de año espera repuntar y retomar su carrera con Operación Verde, un espacio cultural que irá los días sábados y que tendrá como foco a comunidades comprometidas con sus entornos y el medio ambiente, héroes anónimos que se la juegan por mejorar la calidad de vida de todos y el optimismo del actuar ciudadano.

3. Antonella Ríos

Tras varios años a cargo de la conducción de Mujeres Primero, la actriz Antonella Ríos se arriesgó y apostó por Mega y el reality Doble Tentación, donde ella sería una de las “profesoras” que tendrían los participantes.

La comunicadora pidió permiso a su excanal, La Red, para poder participar en el espacio, periodo que pretendía que fuera sin goce de sueldo, pero la estación declinó la autorización y la actriz terminó yéndose del canal.

El problema es que tras el final del encierro, Ríos se quedó sin pantalla y sin trabajo en televisión. En los últimos meses la hemos visto de invitada en diversos matinales y programas como Primer Plano, sin embargo, no ha podido establecerse en ningún canal.

“Me encantaría volver a actuar, ahora entiendo que también soy una mujer de 40 años, no soy la jovencita de la película, pero por lo mismo hacer otras cosas o hacer lo que siempre he hecho en otra parada, reinventada, ahora que me siento más madura, más grande, mega madura, si ya soy una señora ya, pero lo que quiero decir es que me gustaría volver a trabajar en teleseries”, comentó hace meses al portal Página 7.

4. Sergio Lagos

El ex animador del Festival de Viña ha tenido un año complicado. Tras los malos resultados de la última temporada de The Voice Chile, el animador regresó a la pantalla con La hora de la verdad.

El espacio de concursos tampoco tuvo el éxito esperado, lo que hizo que el animador fuera perdiendo protagonismo dentro de Canal 13.

El momento más complicado del año lo vivió hace algunas semanas cuando se filtró una demanda por paternidad en su contra, la cual lo tuvo en la palestra durante días.

Para terminar con las especulaciones, el periodista decidió reconocer públicamente que tenía un hijo fuera del matrimonio y que se haría cargo de él en todo sentido.