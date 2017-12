El insulto de Romina Zalazar en Twitter contra votantes de izquierda y que luego borró

Twitter ha sido el escenario de grandes peleas entre los usuarios, red social en cuyo momento de mayor popularidad nacieron los amados y odiados “trolls”.

Y justamente, los ya mencionados tuvieron una nueva presa: la modelo y abogado Romina Zalazar, quien trabajó en la campaña de Sebastián Piñera.

La modelo sencillamente se aburrió que la molestaran en Twitter y escribió un mensaje que fue apagar el fuego con bencina.

Este mensaje luego fue borrado por la modelo, pero no se salvó de las reacciones de los tuiteros, quienes le recordaron su pasado farandulero y la criticaron por sus dichos:

Como respuesta a los ataques, la modelo decidió “ponerle candado” a su cuenta de Twitter, protegiendo así sus tuits.

Hay otras peleas tuiteras que se han producido por el apoyo de reconocidas figuras a la candidatura del presidente electo, como por ejemplo la controversia protagonizada por Marcelo Chino Ríos

Y más recientemente, lo acontecido con el diputado electo de Evópoli por el distrito n°9, Sebastián Keitel, quien se enfrascó en una lucha virtual con Claudio Bravo por los deportistas extranjeros que se han nacionalizado chilenos.

Me podrán tratar de xenófobo(muy lejos de serlo), de facho(orgulloso de serlo), pero así no podrán cambiar el resultado del las elecciones del domingo..@C1audioBravo no trates de poner en duda mi respeto por los deportistas chilenos y así quedar bien con el 45% del país

