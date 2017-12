Modelo Julia Fernández responde a las constantes críticas por su peso

Miércoles 20 diciembre de 2017 | Publicado a las 14:06

Desde que retomó su vida en las redes sociales, tras el trágico accidente que sufrió junto a Ignacio Lastra a finales de agosto, la exchica reality Julia Fernández ha tenido que hacer frente a fuertes críticas por parte de las redes sociales.

En cada una de sus imágenes, alguien le pregunta por qué está tan delgada, situación que la tiene muy molesta, por lo cual decidió darle un corte.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo brasileña se sinceró y comentó que está pasando por un complejo momento del que nadie sabe. “No estoy flaca porque quiero”, comenzó diciendo.

“Ustedes ven una sonrisa todos los días… pero no tienen idea de lo que pasa en mi corazón y en mi cabeza… feliz siempre me van a ver en todos los momentos… pero la verdad no… no son buenos momentos”, escribió en Instagram Stories.

Recordemos que en el accidente que protagonizó junto a su novio Ignacio Lastra, la modelo sufrió una fractura en la clavícula cuya recuperación la dejó con una millonaria deuda con la clínica.

Además, en los últimos días su pareja le pidió no comentar más sobre sus avances médicos, puesto que es él quien quiere referirse al tema. De hecho, este martes publicó su primera foto en una red social, tras el volcamiento que lo tuvo con el 90% de su cuerpo quemado.