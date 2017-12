Hija de Alejandra Fosalba debuta en videoclip con osada escena: simuló ser golpeada

Ya está en YouTube el #muchoparaelmusicvideo de @sebastianzerene !!❤️ LINK EN MI BIO😘 excelente experiencia trabajar con la seca @michicassis y todo el equipo💕 📸: @diegopatricio_

A post shared by Fiona Jaederlund Fosalba (@fiojaederlund) on Dec 17, 2017 at 9:58am PST