Tonka Tomicic sorprende con sincera entrevista y declara su amor a Parived

Tonka Tomicic es una de las animadoras que más cuida su privacidad, por ello en 2014 se fue a casar a Jerusalén y lo anunció semanas después.

Para ella su relación con Marco Antonio Leiva, más conocido como Parived, no es algo que le guste exponer, y por lo mismo no suele hablar del tema.

La comunicadora, sin embargo, hizo una excepción este miércoles cuando concedió una entrevista al programa conducido por Eugenia Lemos en el portal Glamorama, donde se sinceró acerca de sus sentimientos por su marido.

“Yo puedo comentar lo que viví yo, pero no puedo comentar de lo que vivió él, porque es una persona que ha elegido el lado más privado. Siento que sería una falta de respeto traspasar ese umbral”, explicó.

“Pero lo que sí te puedo compartir es que yo creo que, como estamos haciendo un recorrido, mucho de mi éxito y mucho del trabajo que tengo es gracias a él, en el sentido que uno tiene una pareja que te apoya que te quiere, que te ama incondicionalmente”, agregó.

“Y eso lo he tenido multiplicado por mil. Y eso lo agradezco, porque él ha sido un súper compañero. Y que le ha tocado también un lado más amargo. Eso no es fácil, porque cuando eliges una opción privada, se presta para la especulación, para que la gente hable y comente”, comentó haciendo referencia a las constantes bromas que se hacen a costa de Parived y su trabajo.

“Es un súper compañero…. Somos pareja, amigos, compañeros. Todo eso. Matrimonio. Pero a mí me tocó la parte expuesta. Insisto: uno ve destellos de su vida privada en ese ser que se muestra públicamente”, sentenció la animadora.

Recordemos que en una de las pocas demostraciones públicas de amor, en mayo pasado Parived sorprendió a la animadora en su cumpleaños con un ramo de flores y un poema en su honor.

“Porque eres mía. Porque no eres mía.

Porque te miro y muero. Y peor que muero.

Si no te miro amor. Si no te miro amor, muero”.

Tonka y Parived iniciaron su relación cuando la animadora aún era modelo y se casaron en secreto en 2014 en Jerusalén.