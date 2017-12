Julia Fernández reveló la sincera petición que le hizo Ignacio Lastra desde la clínica

Me gustaría mucho agradecer, no solo yo pero nacho y su familia también, a nuestros compañeros de reality @crissalva40 @angeconnie @silvina_varas @felipe_lasso_ las productoras y todos que contribuyeron para la última fiesta de beneficio a nacho… gracias chicos 🙏 somos muy gratos por todo ❤️ en verdad me gustaría agradecer la actitud, no importa se llena un local o no, no importa se logra mucha plata o nada. Lo que importa es la actitud linda de todos mis compañeros de reality y de los famosos que se prestan para ayudar al próximo sin nada en cambio… muchas gracias por todo 🙏❤️🌹también hay muchas personas que mandan direct y mensagens de amor, cariño, fuerza…gracias a todos ustedes que tiran buenas vibras y dan apoyo, yo leo las cosas que ustedes mandan, yo leo las pasajes de la Biblia que ustedes mandan, y me gusta, es linda la preocupación y el lindo corazón que tienen, para mí ustedes son Los jardineros que hacen florecer nuestro espíritu 🌹 "Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables" ❤️ los quiero mucho #gratitud #fuerzanacho #masamor

