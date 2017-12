Maly Jorquiera celebró dos meses de su pequeño Lucas con hermosa foto

#mamaly responde😄Coleguitas mamás, todas mamacitas! Me preguntan cómo lo hago para salir de vez en cuando de cuando en vez y llevarme la tetita de poroto a su mes y tres semanas, les cuento que empecé a sacarme leche apenas pude, todos los días con mucha paciencia, hay días que me saco 150 ml de una y otros que voy a lo largo del día juntando y haciendo una buena dosis para la bendición comilona, porque la criatura tiene buen apetito #tetalover 🤣🤣😅😅🍼🍼Conseguí este extractor manual en @babyinfanti.cl @mamainfanti ahora es mi mejor amigo jajajajajaja, ahí mismo venden las bolsitas para guardar leche👍🏻, me prestaron uno eléctrico, pero no me gusto (que mal agradecida) porque mete ruido y yo me saco mientras poroto duerme, me es más engorroso armarlo y lavarlo (flojita yo😄) con este la hago cortita, como todo últimamente 🤣🤣🤣 y saco músculo jajajajaja Igual les recomiendo que elijan sus batallas jajajajajaj últimamente no tengo tiempo para sacarme, así que estoy juntando para mi cumpleaños no más, ese es mi foco hoy, porque pretendo tomarme hasta el agua del florero y pa pa pa jajajajajajaja corte, durmiendo a las 21.00 hrs jajajajajajajaj #lafamosalactanciatodountemaaymidios #diositononoslahizofacilhijas #vamosquesepuede #craneandolaformadepodercarretear 🤣🤣 #teamoporotin #vivoconunporotopegadoalateta #tomenmuchaagua #aguitaiguallechita 🍼😄😘😘😘💖💖💖#soyunalibredemandada #queganasdetraspasarlatetitaaveces 😅😄💪🏻🤓😘😘 #mevanaquedarporlarodilla 🤣🤣 #mamáinfanti #babyinfanti

