Madre soltera fue la ganadora de la casa prefabricada que regalaron Anita y Angie Alvarado

La semana pasada Anita Alvarado y su hija Angie lanzaron un peculiar concurso navideño. Ambas se unieron para regalar una casa prefabricada a quien más lo necesitara.

Las reglas eran simples: los interesados debían dejar un mensaje en Instagram y explicar por qué creían que merecían el premio. “O si conoces a alguien que tú creas que merece este regalo para la Navidad, cuéntanos la historia y puede ser tuya esta casa en esta Navidad“, explicó Angie en un video que subió a la red social.

En total recibieron más 8000 mensajes, de los cuales 155 pasaron a un sorteo final donde se eligió a la gran ganadora: Valeria Urra Carvajal, una madre de 23 años que vive en San Bernardo junto a sus dos hijos en la casa de padres.

“Soy mamá soltera, quedé sola con dos niños, uno de cuatro años (Joshua) y mi conchito de dos (Manuel). Soy una mamá muy luchadora, trabajo, soy mamá y papá a la vez, y el otro añito termino mis estudios (…) me gustaría ser la ganadora para que mis bebés tengan su pieza y puedan jugar tranquilos ya que vivo con mis papás y es media complicada la relación”, escribió Valeria en su postulación.

El sorteo se realizó la tarde de este lunes, y al escuchar su nombre, Valeria no lo podía creer. “Pensé que era broma pero fue un lindo regalo de Navidad. Ahora voy a poder tener mi espacio y ser feliz, porque mi hijo pequeño es enfermo crónico”, contó a Las Últimas Noticias.

La mujer dice trabajar en “lo que salga”. “Hice aseo en una construcción, cuidé niños, estuve haciendo aseo en los mall. El otro año voy a terminar el colegio en un dos por uno”, agregó.

Pero no todo es felicidad, pues se enfrenta a un gran dilema, no tiene un terreno para instalar la casa donada por la empresa Uva Gives & Moddusque y que cuenta con tres dormitorios, una cocina, un living – comedor y baño.



Por esta razón, Anita Alvarado aseguró que gestionará con diversos alcaldes la posibilidad de darle un terreno.

Pero no sólo Valeria ganó, porque Anita y Angie también sortearon un tratamiento dental regalada por Implanet que fue para Yasna Briggitte Castro (44); y una cirugía estética ofrecida por el médico Freddy Carrasco para Saray Vega (24).