Esposa de Iván Núñez expresa su indignación tras rebaja de medida cautelar de Rafael Garay

Marlene de la Fuente, esposa del periodista de Chilevisión Iván Núñez, fue una de las personas estafas por Rafael Garay.

En el pasado, aseguró que fue víctima, junto a su marido, de una manipulación y una serie de mentiras por parte del ingeniero, es por ello que hoy no ve con buenos ojos que Garay abandonara la prisión preventiva y pasara a estar sólo con arresto domiciliario, medida que fue decretada por el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago.

A través de Twitter, la periodista y relacionadora pública, escribió una serie de razones por las que, a su juicio, el ingeniero comercial debería seguir en la cárcel.

“Por qué GARAY debe seguir preso?

– Psicópata manipulador

– Mintió sobre su supuesto cáncer

– Se apropió de dinero que no le pertenecía.

– Hizo mucho daño y destruyó a muchas familias.

– Ahora se victimiza y …que viene ahora justicia chilena?

#Vamos todos GARAY A LA CÁRCEL!!!”, escribió indignada al enterarse de la noticia.

A los pocos minutos se lanzó contra la justicia chilena. “Qué pasa con la justicia chilena! Dejan salir a un psicópata. Mentir, jactarse y burlarse sobre una enfermedad tan terrible como el cáncer NO es NORMAL!!! GARAY es capaz de todo y eso sí que le quedó claro a todo Chile. Rafael Garay es peligroso y lo digo con argumentos!!!”. sentenció.

En una antigua entrevista con la revista Sábado, De la Fuente relató que en 2016 pasó meses tratando de recuperar, incluso después que Garay reconociera públicamente que padecía un cáncer al cerebro, los 76 millones de pesos que le entregó para inversiones y que había juntado trabajando desde los 15 años. La enfermedad para ella no era un impedimento.

“Había dado entrevistas en los medios de comunicación y se veía bien. Pero pese a que por teléfono me dijo varias veces que me iba a entregar la suma, con fecha y hora, nunca cumplió”, comentó.

En ese momento, había comenzado a sospechar de Garay. Relata que en julio del año pasado le exigía a su esposo Iván que Garay les devolviera el dinero. Asegura que el periodista fue en una oportunidad al departamento de Rafael buscando respuestas, y que ocurrió una situación insólita.

“Garay lo esperaba en el pasillo (del edificio). Me comentó que lo notó borracho y que cuando entró al departamento estaba todo desordenado. Entonces vio que estaba con una chica y que él se comenzó a inyectar algo que, según le explicó, era para el dolor. Y ahí arma su show. Vomita, llora, abraza a Iván, le dice que se va a morir. Y, para que lo recuerde siempre, le entrega unas colleras de zafiro. Le dice que eran de Frank Sinatra y que su padre se las había comprado al cantante en Las Vegas”, dijo ella.

La esposa del comunicador agrega que en ese instante “Iván le agradece y no se las acepta, pero él le insiste una y otra vez, mientras llora desconsolado. Cuando llega a la casa, venía con la cara desencajada y me cuenta todo esto. Yo le pregunto: ‘Te dijo cuándo me va a devolver el dinero’. Él me responde: ‘Pero, mi amor, si él se va a morir’ y me pasa las colleras. Las miro y le digo: ‘Sabes que esto no es de Sinatra, ¿verdad?’. ‘No, no es’, me reconoce. Ni siquiera eran de zafiro, más bien parecían de plástico. Yo miraba a mi marido y ya no entendía nada”.

La causa en contra de Garay comenzó el 16 de septiembre de 2016, luego de que no retornara de un viaje a Europa, dejando pendiente los retornos de dinero correspondientes a las inversiones de los clientes de su empresa Think and Co.

En marzo de este año, el penquista fue extraditado desde Rumania, ocasión en la que fue formalizado por estafas piramidales reiteradas por más de 2 mil millones de pesos.