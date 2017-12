Mariela Montero cumplirá sueño de estar en Viña 2018 y responde a quienes se burlaron

Hace algunos años lo decreté (muchos se rieron y burlaron ) hoy es un hecho . no permitas jamás que algunos perdedores de bajo vuelo te quieran aplastar tus sueños . Sigue siempre firme y pelea por lo que es tuyo 💪 aunque el mundo te diga lo contrario . #viña2018

A post shared by Mariela Montero (@montero_mariela) on Dec 9, 2017 at 9:09am PST