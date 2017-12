María José Bello y Mariana Di Girolamo lucen irreconocibles en evento de Miss Fausto 2018

Con @mjbellop y @gabrielcanasg listos para #missfausto2018 Nuestros looks son gracias al increíble talento y arte de @valita.blue en maquillaje y @daniarayamakeuphair en pelo 🙌🏼🙌🏼 Ya less cuento quien resulta reina de este certamen 👸🏽 Gracias querido @franklinathos por la invitación 😘

A post shared by marianadigirolamo (@marianadigirolamo) on Dec 6, 2017 at 6:04pm PST