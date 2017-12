Denisse Campos habló de su distanciamiento con Daniella: Me cansé de ser su hermana

Los dichos de Daniella Campos sobre la distancia que existe entre ella y su hermana, desataron el enojo de Denisse, quien llegó hasta Muy Buenos Días para contar su verdad.

La ex modelo aseguró en el matinal de TVN que considera que “esta es una pelea ordinaria” y agregó que “no tengo ningún sentimiento por ella”, sin embargo, la acusó de ser arribista y mojigata.

Asimismo, afirmó que está cansada que su hermana siempre hable de ella e incluso llegó a decir que “ella quiere destruirme y hacerme daño”.

“A mí me complica que ella siempre se refiere a mí de una manera negativa o que diga que me está ‘cuidando’ poco menos que está recogiéndome del suelo, cuando yo tengo trabajo todos los días viajo como las locas y esta señora no hace nada en su casa“, expresó.

Durante la conversación reveló que la última vez que vio a su gemela fue hace tres semanas en el matrimonio de un familiar, donde conoció a su sobrina de dos años.

“Lo que más me molesta y duele, el tema que yo no haya podido ver a la Maite, que me dolió un montón, es absolutamente porque ella no me deja verla, es absolutamente responsabilidad de ella. Yo he llamado 25 veces, he hablado hasta con su marido, entonces he buscado la opción y la instancia“, explicó.

“Yo nunca quise llegar a estos extremos pero ha sido un agotamiento mental y espiritual para mí seguir en esta pelea ordinaria“, agregó.

Finalmente aseguró que “quiero que me deje tranquila y me deje avanzar (…) me cansé de ser su hermana”, sentenció y definió a Daniella como una “persona mala, una persona muy mala”.

Pese a no entregar detalles sobre qué fue lo que las separó, Denisse señaló que su gemela la traicionó gravemente y de manera irremediable. “Hay cosas que no tienen perdón”,expresó.