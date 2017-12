Cristián Sánchez trolleó a Diana Bolocco en Instagram con "meme de la suerte"

Me encanta esa mujer!!! 😂😂😂😂😂😂💥💥💥💥🎊🎊🎉🎉🎉😍😍😍😍😍😍😍 @dianaboloccof

A post shared by Cristián Sánchez B. (@crissancheztv) on Dec 6, 2017 at 3:30pm PST