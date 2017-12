Andrea Dellacasa revela la verdadera razón por la que se fue de Chile

Luego de pavimentar una carrera en la televisión chilena, la modelo argentina Andrea Dellacasa decidió regresar a su país. Durante bastante tiempo guardó silencio sobre las razones que la llevaron a tomar tal decisión, sin embargo, esta semana contó su verdad.

En el programa Síganme los buenos de Julio César Rodríguez, se sinceró acerca de lo sola que se sentía en Chile donde nunca pudo conocer a alguien para formar una familia.

“Llegó un momento en mi vida en que dije ‘ups, mirá la edad que tengo y ¿qué tengo?’. Miro para atrás y -veo que- tengo una carrera fantástica, por la que siempre le doy gracias a este país maravilloso, pero a nivel emocional, yo estaba sola hacía seis años. ¿Qué construí a nivel emocional? Nada, cada día estaba más sola”, reveló.

La exchica reality aseguró que de haber podido formar una familia, probablemente habría permanecido en el país. “No me arraigó nada. Tenía mi casa, mi auto, ¿y qué hacen? Nada, ninguno me habla. ¿Con quién comparto las cosas lindas?”, agregó.

Según la exchica Morandé los hombres chilenos no se le acercaban por lo que no pudo conocer a la persona adecuada para entablar una relación. “No he tenido la posibilidad de encontrarme con alguien interesante, que tuviera ganas de conocerme, de conocer a la Andrea que no se maquilla, a la que anda en pantuflas en la casa. No me crucé con nadie así“, explicó.

La ahora DJ aseguró también que no descarta la idea de tener un hijo. “No soy de esas mujeres que andan por la vida buscando un hijo, porque ya lo habría tenido a esta altura de la vida, pero sí me gustaría tenerlo en algún momento”, sentenció y agregó que en un par de años comenzará a planearlo.

Haz de tus mochilas Alas bien grandes para q tus sueños se hagan realidad … 👐🦄🦋🌈✨💖 A post shared by andydellacasa (@andydellacasa) on Oct 9, 2017 at 3:06pm PDT

Andrea también aseguró que debido a las malas experiencias con sus relaciones pasadas, en un principio prefirió la soltería. “El reality -1810- me había afectado demasiado y dije ‘no. Basta. Hasta que no me arregle yo, hasta que no me componga, basta de sumar gente que no me suma’. Pero después uno se vuelve ermitaña, se cierra demasiado… se va encerrando y se pone mañoso”, reconoció.

Con 39 años, Andrea actualmente vive en Argentina, tiene pareja y trabaja como DJ y profesora de danza española.