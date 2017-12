Martín Cárcamo ha bajado más de 14 kilos suprimiendo estos alimentos

Cuando Martín Cárcamo apareció por primera vez sobre el escenario de la Teletón, el viernes pasado, Don Francisco bromeó acerca del peso que había perdido el conductor… incluso lo llamó “el flaco Martín”.

Y es cierto. El conductor de Bienvenidos ha bajado más de 14 kilos en tres meses y a punta de esfuerzo. De partida eliminó el gluten, el azúcar, los lácteos, el pan, el picoteo y el alcohol de su dieta.

“Se propuso ordenarse con las comidas y hace mucho más entrenamiento físico. Consume pollo y pescado. Dejó los carbohidratos y las cosas dulces”, aseguró a Las Últimas Noticias su diseñado Sergio Arias.

El ejercicio se volvió parte de su rutina, y se enfoca principalmente en la elíptica. “Cuatro o cinco veces a la semana veo el capítulo de cualquier serie y lo que dure yo hago ejercicios”, aseguró Martín quien pasó de 89 a 75 kilos.

Durante la mañana come por lo menos tres veces, siendo la clara de huevo uno de sus alimentos principales. Las ensaladas y el jamón de pavo también comenzaron a tener una importante presencia en su día a día.

Pero no todo ha sido maravilloso, pues el lado negativo de su drástica baja de peso es que la ropa ya no le queda y ha tenido que arreglarla.

“Todos mis trajes me quedaban grandes de hombros. Estamos achicando todo y es un problema porque no puedo volver a engordar. Eran trajes nuevos de la última temporada de “Vértigo”: preferí arreglarlos”, comentó al diario nacional.

Por su parte, Arías afirma que “les he sacado 4 centímetros por lado a cada pantalón y las chaquetas prácticamente se las he tenido que hacer de nuevo. Me tardo un par de semanas porque es una transformación importante”.

Pero más allá de eso, el animador está feliz con su nueva vida, aunque su familia cree que ya no debería seguir bajando de peso.