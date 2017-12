Actor mexicano Carlos Peniche es descubierto viviendo en la calle

Por una delicada situación está pasando el actor mexicano Carlos Peniche, quien fue visto durmiendo en las calles en Ciudad de México.

Según el programa Ventaneando, quienes encontraron al intérprete, Peniche sobrevive de las limosnas de la gente que se apiada de él.

“Mi mujer me quitó todo mi dinero, me quitó la casa, me quitó 250 mil en efectivo, me quitó las tarjetas”, explicó al espacio de televisión el artista quien además es sobrino del actor Arturo Peniche.

Carlos asegura que no puede pedirle ayuda a su familia pues no se encuentran en México, y porque además no tiene sus documentos de identificación.

“Mi hermano está en Argentina, mi mamá está en Los Cabos, mi tío Arturo está en Miami, Flavio Peniche está en Brownsville, osea que todos están perdidos”, aseguró.

Pero a pesar de la mala racha que vive, dice que superará este mal momento. “Esto no es eterno, esto es momentáneo”, agregó.

Los medios mexicanos, en tanto, afirman que Peniche sufre de una fuerte depresión y que además tendría problemas con las drogas y el alcohol.

Recordemos que Carlos Peniche se hizo conocido por su trabajo en las series Lo que callamos las mujeres y La vida es una canción.