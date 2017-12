Hasta con regalos para los invitados será el elegante cumpleaños de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña cumplió este martes 60 años y decidió celebrarlo en grande. Para ello organizó una elegante cena a la que invitó a 40 personas, incluyendo a Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.

El evento se prepara desde hace semanas y comenzará con un cocktail con música en vivo, que servirá de antesala para la cena donde los invitados podrán disfrutar del talento de la cantante brasileña Lua de Morais.

Los asistentes, cuyo único requisito era ser puntual y en el caso de los hombres usar esmoquin, serán divididos en cuatro mesas de 10 personas cada uno.

Decidir a quién invitar no fue nada fácil, y eso se hizo notar durante en el matinal Bienvenidos, donde sus compañeros bromearon con el tema. “La verdad es que deberían haber sido muchos más, pero preferí 40 porque si no se convierte en evento y no puedes atender ni alternar con todos. La lista la hice con los más cercanos, con los que viajo, los que veo en forma diaria”, explicó a Las Últimas Noticias.

“Yo a Tonka y Martín los conozco hace años desde el otro canal (TVN). Y Mauricio (Correa) ha estado en todos mis épocas buenas y malas. El resto son compañeros de trabajo”, agregó.

El evento, sin embargo, tendrá a dos grandes ausentes: su hijo Hernán Calderón y su madre, con quienes celebrará este miércoles en una reunión familiar.

Un menú de categoría

Según el diario nacional, la comida comenzará con una entrada de atún de Isla de Pascua, para luego dar paso a un intermedio con ravioles de centolla con mozzarella.

El plato principal del menú a cargo del chef Guillermo Rodríguez, será plateada de wagyu con una cocción de 46 horas junto a un cremoso de alcachofas y verduras trufadas, para luego terminar con un postre cremoso de chocolate bitter con sorbet de peras ahumadas en madera de manzano.

Raquel, que no dejó nada al azar, aseguró que la noche concluirá con un pequeño regalo para los invitados: ellos recibirán un vino blanco italiano, mientras que ellas una canasta de galletas con almendras importadas.

“Hoy quiero atender a mis invitados. Quiero que ellos recuerden que estuvieron en mi cumpleaños”, comentó.