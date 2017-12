Actriz Li Fridman y su hija sorprenden con su gran parecido en bella sesión de fotos

👯‍♂»»»Como sacadas de un poster de los años 20, con la Oli mi compañera de ruta 🤘🤘🤘🤘🤘🤘Pin Up 🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘 #fridmanfamily #dosfridmanmejorqueuna Modelos: @li_fridman & Oli Dirección de Arte & Styling: @malditaundurraga Fotografía: @pauloandrespinafrias Retoque: @erickeduardo.art Mua & Hairstyle: @franchabriones > @malditoestudio.cl

A post shared by Twitter / @LiFridman (@li_fridman) on Dec 1, 2017 at 9:34am PST