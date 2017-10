Catalina Vallejos revela feroz caso de bullying que vivió en redes sociales

Días muy ocupados está pasando Catalina Vallejos. Con tres programas en pantalla, poco tiempo le queda para descansar. “Corro de un lado para otro”, aseguró a BioBioChile, en una sesión de fotos donde mostró su lado más audaz.

“Estoy haciendo tres programas en el cable. Uno en Via X que se llama Cinco; y dos en Bang TV”, agregó. En la última estación está a cargo de Style, que es un espacio de moda donde se entregan tips de moda y de vida saludables; mientras que Enter, muestra otra faceta completamente distinta hablando de tecnología e innovación.

Y es que Catalina tiene una cercana relación con la tecnología y especialmente con las redes sociales, donde sólo en Instagram cuenta con más de 754 mil seguidores.

Este éxito, sin embargo, trae un precio asociado y Catalina tuvo que pagarlo. Hace algunos años sufrió de un feroz bullying. “Me pasó hace un tiempo cuando estaba con un ex (al que no quiso nombrar). Me atacaban demasiado, era intenso. Era un bullying intenso“, comentó.

“Era súper heavy porque todos los días tenía mensajes de una hater, porque estoy segura que era una que se hacia millones de usuarios”, recordó.

A pesar que Catalina la bloqueaba, la cibernauta volvía aparecer y le volvía a escribir desde otra cuenta. “Me escribía testamentos gigantes en Instagram y puras malas palabras”, agregó.

“Al final opté por no pescar, al principio me desgastaba escribiéndole de vuelta y no servía de nada, porque sólo le alimentaba el ego y además uno se llena de mala onda”, recordó. Finalmente decidió que la mejor forma de responder era con mensajes positivos, lo que terminó por aburrir a la persona. “Era un caso con mi ex, una persona obsesionada con él”, dijo.

“Me aburrí de eso, pero siempre va a existir gente envidiosa, gente que te quiere tirar para abajo. Yo creo que en las buenas energías y trato siempre de transmitir eso y de ser buena onda con todo el mundo para que se me devuelva”, confesó.

Aprensiones familiares

Lo que vivió la joven comunicadora fue una de las cosas que su familia temía cuando comenzó en el mundo de la televisión. Y es que ellos siempre tuvieron aprensiones de que Catalina se uniera a este mundo.

“Al principio cuando entré a la tele hasta mi familia me decía ‘Pero Cata, estás estudiando ¿para qué te vas a meter en ese mundo?. Y yo les decía, ‘es verdad pero quiero probar cosas nuevas’, y eso es lo que hay que transmitir a las niñas pequeñas, que no tengan miedo y sigan adelante con sus sueños”, señaló la animadora quien además es rostro de una campaña de Always para empoderar a las niñas. “Los miedos de de hacer algo siempre hay que superarlos y seguir adelante”, continuó.

Según reveló también, el principal miedo de sus padres era que dejara sus estudios de educación física, pero les demostró que tiene la capacidad de reinventarse y probar cosas nuevas. “Yo creo que hay que tomárselo así, es un trabajo donde lo paso demasiado bien, pero también siento que tengo vidas afuera y que puedo hacer otras cosas también”, finalizó Catalina.