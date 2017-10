Luis Fonsi, Chayanne, Nicky Jam y Ricky Martin se unen en viaje para ayudar a Puerto Rico

Desde el paso del Huracán María el pasado 21 de septiembre, muchos puertorriqueños han manifestado su tristeza ante el lamentable hecho que dejó gran parte de la isla destruida.

Entre ellos, algunos artistas como Luis Fonsi quien, durante una entrevista con Don Francisco para Telemundo no pudo contener sus lágrimas al ser consultado sobre el estado de su tierra natal.

“Sé que ahora mismo hay mucha gente que no tiene un techo, que no tienen agua limpia, hay familiares que no saben de su gente… nosotros, mi equipo, hay muchos que son de Puerto Rico y todavía no han podido localizar a sus hijos, a su familia. Estamos aquí todos con la piel y el corazón pesados, pero tratando de ser lo más profesional posible”, expresó en esa oportunidad.

Por su parte, Nicky Jam, no pudo esconder su pena al admitir que sus familiares se encontraban en la isla en el momento de la catástrofe.

“No tengo comunicación con nadie y los aeropuertos están destruidos”, dijo el músico. “Quiero decirles que los amo mucho. Que tengamos mucha fe en Dios y que no los voy a dejar atrás”, expresó dirigiéndose a su familia y a Puerto Rico en un video de Instagram.

En tanto, Ricky Martin se mostró muy preocupado por su tierra natal y la desaparición de su hermano. “Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre”, indicó en una grabación.

En esta oportunidad, los tres músicos, además de Chayanne, se unieron para ir en ayuda de Puerto Rico, mostrando su viaje en distintas imágenes en redes sociales.

En los registros muestran su llegada en avión al país, siendo acaparados por la prensa y su posterior paso por Puerto Rico.



Revisa aquí algunas imágenes que ha dejado el paso de los artistas por su país:

Por ahí vamos #PuertoRico #allin4PR A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Oct 2, 2017 at 4:35am PDT

Llegamos Puerto Rico 🇵🇷 A post shared by NICKY JAM (@nickyjampr) on Oct 2, 2017 at 8:41am PDT

POR FIN LLEGAMOS. A trabajar se ha dicho. Unidos somos más grandes. 🇵🇷 A post shared by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Oct 2, 2017 at 9:25am PDT

De camino a Puerto Rico vamos con Dios Que vamos para arriba de nuevo A post shared by NICKY JAM (@nickyjampr) on Oct 2, 2017 at 4:09am PDT