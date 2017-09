Medio argentino realiza negativo reportaje de Cecilia Bolocco y sus "fracasos amorosos"

Polémica ha causado un negativo reportaje realizado por el diario argentino “La Nación”, luego de que se refirieran a la Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco, como “la reina sin corona que fracasó en el amor”.

En la nota describen a la animadora como una mujer que “tiene fama, fortuna y poder, pero sus parejas han naufragado una y otra vez; escándalos y padecimientos de una diva solitaria”, consignó el medio nacional LUN.

Consultada sobre este tema en el programa de farándula “Intrusos”, la mayor de las Bolocco prefirió no ahondar en el tema y sólo se limitó a decir “déjalos”. Además afirmó que la han invitado a participar en programas de la TV trasandina, pero no está interesada.

Una publicación compartida de Esteban Aparicio C (@estebanaparicio) el 26 de May de 2017 a la(s) 5:18 PDT

“Nació diva”

Cecilia nunca convenció a los argentinos, primero por su polémico matrimonio con el expresidente Carlos Menem, el descontento que provocó al aparecer envuelta con la bandera de ese país y las constantes comparaciones con la dirigente política Eva Perón.

“Está claro que la modestia nunca fue su fuerte”, dicen, debido a que cuando entregó su corona en 1987 en Singapur, al concluir su mandato, afirmó “soy la mejor Miss Universo que haya existido”, consigna La Nación argentina en el mismo reportaje.

Del mismo modo se refieren a su acomodada vida en Las Condes o sus viajes a Nueva York y Miami. “La reina sin corona de Chile se construyó a si misma. Se hizo periodista sin serlo. Y estrella de la televisión sin haber sentido jamás empatía como televidente con ese medio”, afirman.

Una publicación compartida de Max Sebastian Barrera Jofrè (@unusualmen) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 10:16 PDT

Para este periódico trasandino, Cecilia Bolocco es una mujer, cuya figura siempre ha sido controvertida, que se mueve siempre cerca de personajes poderosos que le puedan “aportar un plus a su nombre para agigantar ese imperio del que es dueña y señora”.

Si bien la animadora de Canal 13 no quiso referirse más al tema, afirmó que se encuentra en un muy buen momento, feliz y enamorada de su novio José Patricio Daire. “No voy a comentar nada de Argentina, porque la verdad no tiene sentido”, afirmó al programa de La Red. Y concluyó en que no se va a molestar por un artículo publicado en La Nación de Argentina.