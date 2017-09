Stefan Kramer troleó a Marco Enríquez-Ominami tras su momento de furia en Tolerancia Cero

El pasado domingo se vivió un tenso momento en Tolerancia Cero, luego de que el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami se enfrentara a Fernando Paulsen, quien lo trató de ‘huevón’.

Todo ocurrió cuando ME-O mostró una fotografía donde aparecía Sebastián Piñera junto al fiscal Pablo Gómez, acusando que existen diferencias entre los candidatos presidenciales, ya que sólo él está formalizado. Tras decir esto, un comentario de Paulsen provocó la furia del esposo de Karen Doggenweiler: “Póntela acá (la foto) huevón, para que esté ahí todo el rato”.

Lee también: Millaray Viera se enojó tras capítulo de La Hermandad que reflotó muerte de su padre

“Perdón, ¿me dijiste huevón? Me dijiste huevón, porque no te vi decirle huevón a Piñera. Esto me interesa, esto es interesante”, fue la furiosa respuesta de Marco. Paulsen en tanto, se defendió diciendo que sólo había sido un ‘chilenismo’.

Esta discusión fue muy comentada en redes sociales, por este motivo es que el comediante Stefan Kramer decidió imitar esta situación en su particular estilo: hablando exactamente igual a Marco Enríquez-Ominami.

A través de su cuenta de Instagram @stefankramer, el imitador compartió en sus Stories un breve video donde interpretaba la reacción de ME-O ante Fernando Paulsen y el panel de Tolerancia Cero en CHV.

“Perdón, ¿me dijiste huevón? Ahora me dijiste tonto. No me digas tonto, porque no le dijiste eso al otro huevón”, fue parte de la genial imitación del comediante, ocupando el tono de voz del candidato presidencial.