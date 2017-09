Kika Silva desmiente a "Intrusos" y Daniela Aránguiz por supuesto "romance secreto"

Durante la presente jornada, la panelista del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, Kika Silva, tuvo que salir a explicar su relación con el actor Álvaro Morales, luego que desde distintos programas de TV señalaran que ambos mantienen un romance secreto.

La primera en deslizar el idilio fue la integrante de “Maldita Moda” Daniela Aránguiz, a lo que luego se sumaron diversos portales de farándula. Algo molesta con el tema, la deportista prefirió tomar la palabra y aclarar ella misma el conflicto.

En diálogo con el portal de noticias del espectáculo Glamorama, Silva dijo: “Me da risa. ¿Qué voy a hacer? No me voy a poner a pelear con lo que digan y lo que no digan. Las cosas que son verdad siempre se saben. Entonces, creo que es muy fácil darse cuenta cuando algo es cierto y cuando no“.

La modelo se dedicó entonces a negar la situación y a esclarecer su vínculo con el exactor de “Amanda“, de quien ni siquiera se considera su amiga. “Lo veo cuando me lo topo y buena onda. La verdad es que yo no lo he visto mucho“, contó.

En la misma publicación también explicó la fotografía que mostró el programa “Intrusos” de La Red donde aparecen juntos. “Caché que me grabaron cuando me estaba acompañando al taxi. Pero no tengo nada que decirte”, dijo Silva, quien no quiso seguir ahondando en el tema.

Ayer para el matrimonio de mi amigo @ignacio_casale 💟 felicitaciones cascale 👏 make up and hair @ber_maria Aros @swarovski A post shared by Kika Silva (@kikasilvas) on Sep 24, 2017 at 1:00pm PDT

Felicidad porque se siente la primavera 💟🌞🌼 #loveguess A post shared by Kika Silva (@kikasilvas) on Sep 21, 2017 at 2:16pm PDT

Quería contarles algo que me tiene muy muy feliz… No he ido a bienvenidos y ando media desaparecida porque estamos grabando un nuevo proyecto, un nuevo programa para el área de cultura de @canal13cl que saldrá el próximo año. Estoy feliz de esta nueva oportunidad y aprendiendo mucho 😊 más adelante podré contar más detalles pero solo decirles que estoy muy concentrada en esto y creo que les va a encantar 😘 A post shared by Kika Silva (@kikasilvas) on Sep 25, 2017 at 10:26am PDT