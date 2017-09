3 teorías que podrían explicar el hackeo a Catherine Mazoyer desde su propia casa

Desde hace cerca de dos años que la actriz Catherine Mazoyer está siendo acosada por redes sociales, y no sólo eso, sino que también fue víctima del hackeo de su cuenta de Instagram.

La artista ha dado a conocer su historia en diferentes entrevistas, donde ha revelado el tipo de imágenes que le envían y que le han publicado.

“Suben fotos mías con sus miembros sobre mis fotos, videos de masturbación. Me llegan por Whatsapp de hombres y mujeres. Incluso apareció una chica que estuvo con Seba (Carter, su pareja) para ofrecerme un trío. Al decirle no muchas gracias, se picó y me dice que se va a agarrar a Sebastián y que me lo va a quitar”, señaló hace un tiempo al diario La Cuarta.

Esta situación llevó a la actriz a interponer una denuncia a la Brigada del Cibercrimen de la PDI, bajo la figura de sabotaje informático, según consigna el portal Página 7.

Todo está en manos de Cibercrimen. Gracias a quienes trataron de avisarme, no vi los mensajes porque los fueron borrando. Espero que esto termine aquí. Una publicación compartida por Catherine Mazoyer (@mazoyercath) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 7:32 PDT

El resultado fue más que impactante, pues se asegura que el hackeo habría provenido desde la dirección IP de su casa.

Las teorías respecto a cómo puede ser posible esto son bastantes y según Robinson Osses, Coordinador del Magister en Seguridad de la Información U. Mayor, son 3 las más probables:

1. Es probable que su cuenta haya podido ser intervenida de manera inalámbrica. “Es probable que tengan un red Wifi y esa red haya tenido alguna vulnerabilidad”, dice el experto. “También pudo haber sido una persona que físicamente haya tenido acceso a esa red. Lo que es una de las condiciones para que haya podido obtener esta dirección IP”, agregó.

2. Alguien haya tenido acceso a su dispositivo móvil y pudo haber generado ese acceso fraudulento.

3. Alguien que esté directamente en contacto con ella y eventualmente haya tenido acceso a sus claves.

Según el experto, “la primera es la que más se ajusta al problema que generó, que es la exposición de fotografías que eran íntimas, y también a que hoy en día existen aplicaciones que podemos encontrar en Internet. Hay bastante programas que hacen muy sencillo el acceso a redes inalámbricas, especialmente domiciliarias que no tienen mucha protección”, finalizó.