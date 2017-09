La íntima confesión de Moria Casán en la TV argentina: contó que ejerció la prostitución

Con una íntima confesión nunca antes revelada en TV, la actriz y conductora argentina Moria Casán defendió a su hija en el último capítulo del programa “Intrusos“, donde contó que durante su adolescencia ejerció la prostitución.

La vedette llegó hasta el show de Jorge Riel luego que su hija, Sofía Gala, afirmara que prefería ser “puta antes que moza”, una declaración que de inmediato motivó el rechazo y furia del gremio hotelero trasandino. En ese contexto, Moria tomó la palabra para contar lo que definió como una “anécdota”.

“Fui a la calle a levantarme un tipo que por primera vez me pagara“, detalló la diva argentina, quien situó la historia en sus días como estudiante de secundaria.

“Me dije: ‘Tengo que levantarme un tipo que sea grande, voy a estar con este tipo y me tiene que pagar’. Y fui a la calle a levantarme un tipo que por primera vez me pagara. Por supuesto que después me dio asco. Me fui a bañar, lo hice bañar a él y que me diera plata antes“, contó.

Aquel momento, de acuerdo a su relato, significó un quiebre importante en su vida, ya que señaló que a raíz de hecho comenzó “una especie de doble vida muy clandestina”. “Tampoco es que me puse en una esquina con la carterita. No tenía ninguna necesidad económica. Elegí dar mi cuerpo por alguna razón interior”, concluyó Casán.

La polémica que por estos días envuelve a Sofía Gala surge a raíz de su último personaje en la película argentina “Alanis“, donde la hija de la animadora figura como protagonista.