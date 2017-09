Estos son los mejores looks de Leo Méndez Jr. que han sido alabados en redes sociales

Leo Méndez Jr. ha destacado en el último tiempo por exhibir un osado y atrevido look, que incluye desde un delicado maquillaje hasta tacones y pantalones muy ajustados.

Y es que tras irse a su natal Suecia, tuvo un cambio radical en cuanto a su imagen, la que constantemente ha sido alabada por sus seguidores.

Es precisamente en redes sociales donde comparte algunas fotografías de sus distintos atuendos, los que se caracterizan por ser elegantes e incluso algunos han indicado que exhibe un estilo denominado andrógino.

Hace tiempo en una entrevista con la revista Femmujer indicó que siempre quiso volver a Suecia ya que, según lo que señaló, “puedo vivir más libremente mi sexualidad porque el nivel de aceptación y tolerancia es mucho más grande que el que existe en Chile“.

Además, dijo que “siempre he sido un poco llevado a mis ideas, me gusta mostrar un poco de rebeldía, pero en este caso, he querido ser yo. Al ver que realmente aquí ven el cuerpo como una belleza/arte, es normal subir una foto mostrando el cuerpo, entonces pensé y dije: ‘¿por qué no?’ Me siento cómodo con mi cuerpo y si lo encuentro bonito ¿por qué no mostrarlo?“.

Sobre los cosméticos, aseguró que “como soy muy nuevo en esto he ido probando con lo del maquillaje a mi gusto, me maquillo solo pero también recibo consejos y algo de ayuda de mi amigo y estilista personal Christian del Castillo. Y además, en mi tiempo libre y de aburrimiento, veo tutoriales en YouTube“.

Cabe señalar, que quien está a cargo de su look es Héctor Cornejo, asesor de imagen. “Como muchos saben que en todo lo que hago siempre estoy acompañado y asesorado por mi Asesor de Imagen @cornejohc. Es un hombre maravilloso y ¡seco en lo que se dedica! Quiero darle todos los créditos por el excelente trabajo que lleva conmigo hasta ahora, ¡seco seco!“, expresó en su cuenta de Instagram.

A continuación, te mostramos algunos de los mejores looks del joven de 20 años.

