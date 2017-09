Anoche el programa Primer Plano tuvo en exclusiva el testimonio de Julia Fernández, una de las protagonistas del trágico accidente de hace unas semanas que dejó a Ignacio Lastra con el 90% de su cuerpo quemado.

En la sección ‘La verdadera historia’, la brasileña contó detalles inéditos de lo que sucedió entre la pareja antes de que chocaran. (Para más detalles hacer click aquí).

Sin embargo, el relato que más llamó la atención de los televidentes fue cuando la joven fue consultada por los desafortunados dichos de Lisandra Silva.

Recordemos que días después del accidente, la cubana dijo una desubicada broma en un evento: “El que me caga, se quema“, sin embargo, ella aseguró que no fue con ninguna mala intención, sino que sólo replicó lo que una chica le dijo.

Francisca García-Huidobro le preguntó a Julia qué le parecía esta broma y si acaso pensaba que lo había hecho a propósito, pero la brasileña sorprendió a los panelistas y a los televidentes con su respuesta.

“Mira, yo vengo a este programa en misión de paz. A pedir a las personas que tengan más amor. Las personas siempre te juzgan por el resultado, nunca por la intención… Entonces yo quiero hablar“, comenzó su relato.

“Lisandra puso una foto en su Instagram para pedir por nosotros. Y es una persona pública, que mueve muchas personas acá en Chile y al otro lado del mundo. Y Lisandra lo hizo. Otras personas no lo hicieron, y ella lo hizo. Gracias a eso las personas tiraron buenas vibras. Buenas palabras para nosotros. Y de verdad que la buena vibra se siente. Entonces yo a Lisandra le agradezco por eso. Yo doy las gracias”, finalizó.

Los tuiteros simplemente aplaudieron a la modelo y estuvieron de acuerdo con sus dichos. A continuación, revisa las mejores reacciones.

JULIA TIRASTE BUENA ONDA A LISANDRA Y YO CREO QUE ME CAES BIEN 💅🏻 #PrimerPlano

#PrimerPlano . Y a los pobres de primer plano no les resulto el circo con lisandra la julia les tapo la boca a todos…bien..

#PrimerPlano me encanto la julia agradesida con lisandra y todos sus seguidores pidiendo por ellos…..

En #PrimerPlano querían enterrar a lisandra y no pudieron… Mis respetos para Julia lo dejo "clarito" 👍

No me esperaba esa respuesta de Julia respecto de Lisandra, pero bien, me sorprende para bien #PrimerPlano

— KIKO (@_ElColita_) 23 de septiembre de 2017