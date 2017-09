Julia Fernández reveló el estado de salud de Ignacio Lastra y aclaró supuesta pelea

La ex chica reality Julia Fernández apareció por primera vez en televisión a un mes del accidente que casi le costó la vida y que mantiene hospitalizado a su pareja Ignacio Lastra.

En la ocasión la joven se veía estable aunque bastante molesta con algunos de los temas a tratar, como por ejemplo, las diversas polémicas que surgieron tras el volcamiento.

Una de ellas, fue la supuesta pelea que mantuvo con Ignacio minutos antes del accidente y que fue filtrada por algunos de sus ex compañeros de encierro del reality Doble Tentación. Según Julia, la pelea comenzó por un evento al que fue invitada junto a Lastra y otros colegas.

“Sí, tuvimos una pelea muy tonta por un evento mío, a las 11 de la noche pero nada más“, señaló. “Decidimos ir a la casa para hablar del tema, como cualquier pareja, pero todo era normal”, comentó.

Asimismo, Fernández confirmó que Lastra iba manejando enojado y bastante rápido. “Entramos al auto me fui mirando a la ventana, no vi si se pasó una señal, no vi nada… él con certeza iba pensando en lo que iba a decirme en la casa, porque vivíamos juntos, y chocamos. Apareció un auto adelante, íbamos rápido y chocamos”, sentenció bastante molesta por el tema.

“ (…) El auto, empezó a dar vueltas y vueltas. Yo me puse demasiado tiesa. Mi hueso del hombro se rompió por el cinturón y cuando el auto paró, abro los ojos y había mucho fuego. Después de un día, yo aún estaba en shock”, recordó.

La salud de Ignacio

A pesar de los últimos reportes alentadores de la salud de Lastra, Julia intentó ser lo más honesta posible al respecto y reconoció que no ha podido ver a su pareja desde ese día.

“El Nacho no está bien (…) Un día mira películas o echa la talla. El otro día tiene apnea y no puede respirar, no puede comer o casi no toma agua. Son muchas cirugías, ya está en la séptima. En ningún momento él salió de riesgo vital, necesitamos buenas vibras y oraciones”, agregó.

Pero a pesar de la gravedad de todo, ella sigue esperanzada en que todo saldrá bien. “Yo vivo en la misma casa hace siete meses con este hombre, yo sé que él va a estar bien, y sé que va a estar acá contando la historia a la manera de él”, finalizó.