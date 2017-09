Kathy Orellana asegura que siente pánico de "aparecer muerta" por culpa de sus adicciones

La semana pasada Katherine Orellana fue detenida por violencia intrafamiliar contra su pareja, lo que la hizo tocar fondo. Así al menos lo comentó en diversas entrevistas que ha concedido en los últimos días, donde reveló que se enfrenta a un fuerte problema de drogas y alcohol.

Este lunes la cantante llegó hasta el matinal Bienvenidos, donde nuevamente se sinceró sobre este difícil momento que enfrenta junto a su familia. “Hace una semana que asumí que tengo un problema”, confesó a Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

En la ocasión la ex chica Rojo, comentó que le costó mucho darse cuenta de lo que estaba viviendo, debido a que se creía capaz de controlar cualquier cosa, algo que cambió cuando su pareja la denunció ante Carabineros, con el fin que ella pudiese conseguir la ayuda que necesita para terminar con sus adicciones.

“Me da pánico el día de mañana aparecer muerta o estar presa. O estar involucrada con traficantes… he tenido suerte no más en la vida, porque me he arriesgado demasiado, he arriesgado a mi familia, a mi hijo, he arriesgado todo”, reconoció.

A pesar de haberse sometido a tratamientos ambulatorios, los resultados nunca fueron duraderos y la cantante volvía a caer en los excesos. Según dijo, ni siquiera la maternidad logró controlar sus adicciones.

“-El hecho de ser madre-, cambió las cosas en un momento, pero todo esto te pone los sentimientos de acero. Me da mucha vergüenza esa parte, yo que sé que muchas mujeres dirán… ‘¿pero cómo si es mamá? No podí ser tan perra’, pero en ese momento no piensas, estás como nublada”, aseguró entre lágrimas.

También aseguró que cuando se alcoholizaba se convertía en una persona muy agresiva, por lo que sólo el actuar de su pareja la ayudó a comprender la naturaleza de su enfermedad. “Es un secreto a voces, todos saben pero nadie hace nada. Yo creo que si Jorge -su pareja- no hubiese tomado la decisión de denunciarme, ni siquiera me hubiese dado cuenta”, dijo.

La comentada denuncia en contra de la cantante fue retirada por su pareja Jorge Cáceres la semana pasada, quien además aseguró que había encontrado drogas duras en las pertenencias de Kathy.

“Encontré drogas duras. Le revisé su chaqueta y encontré hartas drogas duras. Yo le dije a ella que no iba a exponer al Facundo (hijo de Katherine) a eso”, dijo en el mismo programa.

Asimismo, ambos comentaron estar contentos y nerviosos, pues mañana martes Orellana comenzará un nuevo tratamiento. “Es un proceso que me tiene muy asustada, pero ansiosa. Sé que voy a salir bien. Voy a dejar de luchar conmigo misma y entregarme a un tratamiento”, aseguró.