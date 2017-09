Panelista de SLB que salvó su vida gracias a doctora Cordero salió de la UTI

Ya de pie. Salí de la UTI sigo hospitalizado pero en recuperación para que mi pulmón se reconstruya por completo. Gracias a todos los que me enviaron sus saludos y buenos deseos. Gracias a todos los que han venido a verme me pusieron muy feliz 🙂

