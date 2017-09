Kel Calderón y Vesta Lugg se lucieron junto a Nicky Minaj en Nueva York

Ayer en el desfile de @itsjeremyscott estuvimos con esta guapetona máxima @gigihadid 🙌💥 Fashion Week suma y sigue! 👊 #MacBackstage @maccosmetics @latamairlines 👭

A post shared by Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) on Sep 9, 2017 at 1:53pm PDT