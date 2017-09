Ítalo Passalaqua reaparece en televisión y su pareja revela su dura vida actual

Un momento complicado está viviendo el periodista Italo Passalaqua, quien nunca pudo recuperarse del choque que vivió en 2014 y que lo dejó con graves secuelas.

El profesional reapareció en televisión en una sincera entrevista con Juan Pablo Queraltó, quien llegó hasta su hogar en Mantagua, Región de Valparaíso, para conversar de su actual situación.

En la ocasión el periodista y su pareja Patricio Herrera revelaron lo complejo que es su día a día, pues Ítalo ya no es autovalente y requiere ayuda para absolutamente todo.

“En este último tiempo estoy cometiendo más errores que aciertos y eso me hace dudar si seguir en este cuento o no. Mi pena es que yo pensé que iba a haber alguien, como algunos de sus amigos que prometieron que lo iban a ayudar, amigos de él que le dijeron que iban a estar, familiares, el Ítalo tiene primos y familiares, pero nada. De repente llaman, pero no vienen”, señaló Patricio.

“A mí me cuesta mucho sacarlo, yo no lo puedo andar llevando a los parientes, porque me cuesta”, agregó el hombre, quien aseguró estar muy afectado con toda la situación que está viviendo.

Pero no sólo el tema de la salud los tiene preocupados, sino que también la situación económica. Según Herrera, debido al costo del tratamiento y los medicamentos, el dinero se ha convertido en un problema. “Consume muchos remedios… y bueno los insumos que tienen que ver con su salud son caros, también. Yo te diría que si no logramos solucionar algunas cosas a partir de julio del próximo año, estaríamos en quiebra“, confesó.

El estado de ánimo del periodista tampoco es el mejor. “Él nunca va a ser la persona que era, nunca va a volver a ser la persona que yo admiraba, la persona de la cual yo me enamoré. Ítalo era un gallo súper lleno de vida, con un sentido del humor súper bueno, un gallo culto con tema de conversación para todo el día, con pila para todo el día… y ahora verlo sonreír cuesta mucho”, dijo Patricio.

El expanelista de SQP también comentó que aunque extraña la televisión, siempre da gracias a Dios por haber tenido la posibilidad de trabajar en lo que estudió y en lo que en realidad le gustaba.

“Yo no te voy a mentir… no soy de esa gente que dice ‘yo no echo de menos la tele, porque estoy haciendo esto y lo otro’, que en el fondo es mentira (…) Yo echo mucho mucho de menos”, declaró. “Creo que pensé que me iba a morir cubriendo el Festival de Viña”, agregó posteriormente.

Recordemos que Ítalo se alejó de la pantalla en 2016 luego de que su salud se complicara.