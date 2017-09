René O’Ryan revela que le encontraron un segundo cáncer

El ex instructor del reality show Pelotón (TVN), René O’Ryan, se refirió a la difícil situación de salud que lo aqueja durante una entrevista en el programa Mentiras Verdaderas , de La Red.

En la ocasión, el ex oficial y buzo táctico de 51 años, dijo que ha enfrentado su cáncer de una manera positiva, pese a que el pronóstico no es tan bueno.

“Me encontraron un tumor gigante, monstruoso, que abarcaba todo el esófago. La doctora me dijo René, encontré algo feo y eso es para operación o quimioterapia”, contó O’Ryan, añadiendo que le propusieron una operación consistente en “sacar todo el estómago, tres cuartas partes del esófago y subirme el colon. Era destruir mi vida”. Por eso tomó otro camino.

“Acepté hacerme una quimioterapia por presión familiar. El tema fue que después de ese tratamiento me encontraba peor”, indicó.

El rostro de televisión también confesó que le encontraron un segundo cáncer. “Apareció en el hígado. Según la medicina tradicional, no tiene cura y lo único que pueden hacer es contenerlo. Esto fue en junio y me dieron entre ocho y catorce meses de vida”, explicó.

“Fue la única vez que me quebré porque vi quebrarse a mi mujer en el momento y después la vi quebrarse en la casa. Y aprovecho de decírselo: No hay una mujer más power que mi mujer (la profesora de TRX, Marta Bontá). Ha estado al lado mío sólida, se ha tenido que comer los cambios de ánimo que uno tiene. La amo”, expresó.

“Quiero ser inmensamente feliz. Voy a luchar hasta que mi corazón deje de latir. Uno no puede bajar los brazos, todo ayuda. Estoy impecable. No tengo dolores. No tengo molestias. Se enferman todos y yo sigo de pie”, indicó con optimismo el ex entrenador.