Este miércoles fue invitada al matinal Mucho Gusto la cantante nacional Denise Rosenthal, quien habló de su nuevo disco.

Este trabajo no es uno más para ella, pues una de sus canciones fue inspirada por un doloroso hecho: la repentina muerte de una amiga.

Isidora, como se llama su canción, murió hace seis años tras ser atropellada mientras andaba en bicicleta. Según contó en el matinal, información recogida por Glamorama, componer este tema fue sumamente sanador para ella.

“La verdad es que Isidora nació después de seis años de la muerte de una mis mejores amigas, que falleció en un accidente de bici, de tránsito. Fue súper duro, porque uno habitualmente no está acostumbrado a que una persona tan cercana a tu edad, se muera en un accidente así, de la noche a la mañana”, expresó la artista en conversación con el panel.

Además, agregó que “de la muerte nadie te habla mucho, entonces nadie nunca te enseña a cómo vivir o cómo lidiar estas situaciones. Y esta canción para mí fue como un proceso de mucha sanación, de mucho exponer mis propias reflexiones con respecto a la muerte en sí. Y ha sido muy bonito el proceso la verdad”.

Tras ser consultada por Luis Jara sobre lo que descubrió en este proceso, Denise aseguró que “el mayor aprendizaje es que la muerte es de las pocas cosas que el ser humano en general no puedo controlar. No saber cómo enfrentar esa pérdida. Como querer aferrarse a la vida del otro, cuando el otro tiene su propia libertad. Lo que más he aprendido en este proceso de duelo es que al final el duelo es largo”.

Su amiga, Isidora, murió a los 21 años. Aún recuerda que “la semana anterior justo se dio como que todas las amigas nos juntamos y la Isi se acercó a cada una de nosotras a hablarnos, nunca era mucho de hablar, así como afectivo. Se me acercó, me abrazó, estuvimos llorando juntas. Me decía ‘yo te quiero, estoy súper orgullosa de ti, de tu trabajo’. En esa época, estaba recién partiendo mi proyecto musical. Estaba en una situación súper desgastante. Me estaba yendo, no mal, pero había invertido toda mi plata en el disco. Era un proceso medio difícil. Ella me abrazó y me dijo ‘yo voy a estar siempre acá, tú tení que salir adelante”.

Finalmente, Rosenthal contó que esta es una canción “súper personal, muy honesta. Me costó mucho exponer un lugar muy íntimo mío así, a libre albedrío. Que la gente juzgue u opine. Pero la verdad me ha sorprendido y ha sido súper bonita la reflexión, los comentarios que he recibido. La gente me cuenta sus experiencias también y lo único que quiero comentar es que el duelo en sí es largo y requiero de mucha paciencia, de mucho amor y de mucho querer también aceptar que uno no tiene el control sobre la vida sobre otras personas”.

#Isidora ❤️ Una publicación compartida de Denise Rosenthal (@nissrosenthal) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 3:49 PDT