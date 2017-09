Este sábado 2 de septiembre se cumplieron 6 años de la tragedia de Juan Fernández, en la cual Felipe Camiroaga y otras 20 personas que se dirigían al archipiélago fallecieron en un accidente aéreo.

Dentro del grupo se encontraban, además del ‘Halcón de Chicureo’, integrantes del Desafío Levantemos Chile, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de la Fuerza Aérea de Chile y del matinal de TVN, el extinto Buenos Días a Todos.

Entre estos últimos destacaban Camiroaga y el periodista Roberto Bruce, además de la editora del espacio televisivo, Sylvia Slier Muñoz; la periodista del canal, Carolina Gatica Aburto; y el camárógrafo Rodrigo Cabezón de Amesti, quienes junto a los demás pasajeros realizarían una nota sobre la reconstrucción del archipiélago luego del terremoto de febrero de 2010.

Tras duros momentos de angustia, vividas por los familiares y por un país entero que vio cómo se desarrollaba la tragedia, finalmente se confirmó que no hubo sobrevivientes del accidente. Horas después, el 3 de septiembre, el cuerpo sin vida de Bruce fue hallado en el océano, y al día subsiguiente fue cremado en el cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba.

Quienes vivieron de lleno el golpe de su partida fueron su mujer, la psicopedagoga Andrea Sanhueza, y sus dos hijas de entonces 8 y 4 años, Martina y Rafaela, quienes pese a la angustia mostraron gran entereza para sobrellevar la desgracia.

A 6 años del accidente aéreo, tanto Sanhueza como sus hijas han salido adelante, siempre con Roberto en sus memorias. Así lo ha demostrado la profesional en diversas entrevistas, además de su cuenta de Twitter, donde constantemente comparte actualizaciones de su vida laboral y privada.

“Me llené de actividades, con mucha gente apoyándome. Aún así, cada día lo echo más de menos. Extraño llamarlo en las mañanas, cuando llegaba en la tarde a hacer las tareas con las niñitas; teníamos un sistema familiar que se rompió, ya no es lo mismo (…) No hay recetas para salir adelante, me ayuda pensar en el proyecto familiar que teníamos con el guatón, lo que le gustaría a él que yo hiciera. Estoy enfocada en la ‘misión’. Le he dado vueltas al tema y concluí que la gente viene por algo y, cuando cumples tu misión, te vas (…) Roberto me entregó las herramientas y me dio seguridad. Quizás una de sus misiones fue sacar lo mejor de mí. Me dejó firme, bien armada. Aprendí de sus cosas buenas y malas, y ahora tengo que ponerlas en práctica. Hoy estoy con Roberto de otra manera, más espiritual“, señaló Andrea a un año de su partida, en 2012, a la revista Caras.

Un año y medio después, en 2014, la señora de Bruce visitó el local del tatuador Marlon Parra y su equipo en un capítulo de la webserie de YouTube El Arte del Tatuaje, con la intención de grabar en su muñeca derecha un par de alas en conmemoración del fallecido notero. “Para volar, y para dejarlo volar a él también. Es un símbolo lindo que encontré para la libertad”, dijo.

“Me quiero hacer unas alas, simbolizando también el minuto de la vida en que estoy. Las personas tenemos pena por los apegos que perdemos y, en realidad, si yo estoy en la onda de que Roberto siempre va a estar acá conmigo, acompañándome, no necesito tener pena por eso”, dijo en la oportunidad.

Además, señaló que “Mi vida con Roberto era absolutamente normal, con peleas, con cosas buenas, con cosas malas, pero éramos felices. Y obviamente están los recuerdos de que éramos muy felices. Roberto era mi partner, Roberto era yo. No éramos dos, éramos uno“.

Sobre su rol como padre, mencionó que “Era un papá súper activo, súper de salir con ellas, súper outdoor. Era top, en verdad, jajajá”.

En torno al fatídico 2 de septiembre, Sanhueza manifestó que “Ese día nos despedimos en la mañana, cuando él se fue al canal, súper temprano. Se fue súper atrasado, en verdad, me acuerdo. Y de repente me llama la mamá de un niñito al que le hago clases para preguntarme dónde estaba Roberto, y yo así: ‘No, está en Juan Fernández’. Y me dice: ‘Es que en la tele, Andreita..’. Y ahí prendí la tele y supe lo que había pasado. Y fue atroz, es un minuto en que tú no cachai’ qué onda… No sé, como que te quitan el piso, como que no sabes qué hacer. Terrible“.

“Las cosas pasan, ¿cachai? y uno en realidad tiene que disfrutar lo más posible lo que tiene en el minuto. Porque mañana te puede faltar, ¿me entiendes? y así es la vida. Uno no sabe por qué pasan estas cosas, no hay explicación“, señaló la madre de Martina y Rafaela Bruce, quienes en la actualidad tienen 14 y 10 años respectivamente.

