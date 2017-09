Emotivo relato de conductor chocado por Ignacio Lastra hizo llorar a Julio César Rodríguez

Durante la noche de este viernes, Luis Ponce de León, conductor que se vio involucrado en el violento accidente de tránsito que sufrió el ex chico reality Iganacio Lastra, estuvo invitado en el estelar de Chilevisión, Primer Plano.

En la oportunidad, el hombre relató cómo ocurrieron los hechos, además de conmover a los televidentes, a los conductores e invitados en el estudio del programa, por su nobleza, pues a pesar de haber perdido su auto por no tener seguro, manifestó no sentir rabia contra Lastra, al contrario, se mostró muy preocupado por el delicado estado de salud del joven y envió mucha fuerza a la familia de éste.

“No escuché frenado, no escuché el vehículo, sólo sentí el golpe y quedé un poco aturdido, gire varias veces en trompo, gracias a Dios no me volqué… yo creo que tuvimos mucha suerte”, señaló.

Luego agregó: “Me bajé del auto segundos después, miré hacia atrás, miré el vehículo y ya estaba en llamas, y vi mucha gente corriendo para allá, por lo que manejo yo hubo dos personas que se arriesgaron bastante por salvar a estos chicos”.

“Esto le puede pasar a cualquiera, esto puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, yo en este momento no podría estar molesto, estoy cercano a la situación que están pasando estas personas, a mí no me pasó nada comparado a ellos, y dar un mensaje a la gente para que tengan cuidado en la calle y darle mucho fuerza a la familia y amigos de ellos”, sentenció Luis.

Pero eso no fue todo, pues el hombre no sólo emocionó por su empatía, sino también tras revelar un doloroso momento de su vida. En la ocasión contó que perdió a su primer hijo en 2009, lo que lo hace pensar que él fue el ángel que lo cuidó durante esta tragedia.

“Me hace reflexionar tantas cosas, pensar que en ese momento él me estaba cuidando”, señaló Ponce.

El potente relato provocó gran emoción en los participantes del programa, algunos de los que no lograron contener las lágrimas como Julio César rodríguez y Antonella Ríos.

Respecto al auto que perdió, Rodríguez aseguró que el día lunes estaría nuevamente sobre un auto, aunque no reveló más detalles, pues durante la tarnsmisión aseguró que se había contactado con Chevrolet.

Cabe mencionar que entre los invitados se encontraban los amigos de Ignacio, Álex Consejo y Cristóbal Álvarez, quienes comentaron al finalizar el programa que el dinero obtenido por su participación sería entregado a la familia de Ignacio, pues vivirán momentos complejos.

En tanto, a través de redes sociales la actitud de Luis fue aplaudida por los tuiteros, quienes destacaron lo buena persona que demostró ser.

#PrimerPlano queda claro que en este país, no todos son unos CSM, gran ejemplo de Luis Ponce de Leon pic.twitter.com/FF3FvpDfAa — Solari (@solari014) 2 de septiembre de 2017

El accidente de Ignacio que sirva de ejemplo de lo que NO SE DEBE HACER, y evitar esas consecuencias tan terribles. #PrimerPlano — ★☆ Alejandro ☆★ (@jonathanswer3) 2 de septiembre de 2017

#PrimerPlano Hay que ayudar a Luis…su auto es su herramienta de trabajo…ustedes pueden hacer un llamado…es un joven increíble ❤️ — Maria Alejandra (@maryalegl) 2 de septiembre de 2017