La última entrevista que dio Ignacio Lastra en televisión antes de su grave accidente

Muchos son los rostros de televisión que han enviado cariñosos saludos de apoyo y energía a Ignacio Lastra y Julia Fernández, quienes durante la noche de este jueves sufrieron un grave accidente, que mantiene en estado grave al modelo chileno tras resultar con el 80% de su cuerpo quemado.

El hecho, ha conmocionado al mundo del espectáculo y en especial a María Jesús Matthei, quien este jueves estuvo grabando junto a Ignacio Lastra para su programa Vanguardistas TV.

La ex reina de belleza compartió un sentido mensaje a través de Instagram sobre la experiencia que vivió junto a Lastra, quien en su última participación en televisión antes del accidente habló de sus proyectos a futuro y la relación que mantiene con la brasileña.

“Un mensaje para @ignaciolastra_7 y @juliafernandezcl. Ignacio, justo ayer estuve grabando contigo…conversamos sobre tu vida, tu pasado, tu presente, y tu futuro para poder compartirlo con la gente hoy por la noche. Nos reímos durante el programa e incluso logré que le mandaras un mensajito de amor a Julia y te dio ¡vergüenza! Fue muy tierno“, comenzó escribiendo María Jesús.

Luego agregó: “Se me parte el corazón…Cómo de un día para otro, todo puede cambiar. En nombre de @VanguardistasTV te queremos mandar a ti, a tu amada Julia, y todos sus seres queridos, muchísima fuerza, cariño y energías positivas para éste momento tan difícil y doloroso. Un abrazo fuerte para los dos y a todos sus familiares y amigos que tanto los quieren”, finalizó la conductora de Vanguardistas.

En tanto, durante la entrevista, que fue exhibida en el programa Intrusos, el modelo se refirió con hermosas palabras a la brasileña, con quien confesó estaban conversando nuevamente.

“Julia me enamoró, porque comenzamos como amigos. Me enamoré sin que antes me gustara. Me di cuenta que me enamoré y se lo dije, y me dijo que sentía cosas parecidas, pero no tan intensas como las mías… y ahí empezó a nacer la relación…están volviendo las conversaciones”, comentó en el espacio.

En la ocasión, además aseguró que haría cualquier cosa por ella, lo que quedó demostrado tras el accidentes, pues de acuerdo a lo que confesó la propia Julia, fue él quien la ayudó a salir del auto siniestrado.

“Yo nunca dije que había dejado de estar enamorado, yo siempre he estado enamorado de Julia, es la persona que provoca más cosas en mí, yo por ella haría cualquier cosa, y lo he hecho, y lo voy a seguir haciendo estemos juntos o no”, sentenció (Aquí puedes revisar la entrevista).

Cabe mencionar que el ex chico reality de 26 años, también compartió a través de Instagram Stories su paso por el espacio de Canal Vive VTR, donde invitó a sus seguidores a ver el programa.

Aquí te dejamos el video que compartió el modelo.