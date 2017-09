Julia Fernández habla por primera vez tras accidente: Ignacio se sacrificó por mí

Esta mañana el doctor Leonardo Ristori, de la Clínica Indisa, confirmó que Ignacio Lastra está con el 80% de su cuerpo quemado y continúa en riesgo vital, mientras que Julia Fernández se encuentra estable, pero deberá ser operada de una fractura.

A pocas horas del accidente, la modelo brasileña se refirió al accidente y confirmó que se encuentra bien, aunque con la clavícula fracturada.

“Yo estoy mucho mejor que Nacho, no me acuerdo cómo pasó todo, fue muy rápido. Recuerdo que estaba dando vueltas y las llamas fueron a mi rostro”, señaló a Mega.cl.

Sin embargo, Fernández reconoció que si se encuentra bien, es gracias a su pareja. “Quiero decir que Ignacio es un héroe, fue él que me salvó y me sacó del auto. Se sacrificó para que yo saliera bien”.

Además, dijo que luego del choque tiene quemaduras en las rodillas “son muy pocas, y una quemadura en la mano que se me pasará muy pronto. Lo que más me complica es una fractura en la clavícula, me tengo que hacer una cirugía”, destacó.

Recordemos que la pareja fue acompañada durante la madrugada por algunos de los participantes de Doble Tentación, quienes comentaron lo ocurrido. La modelo Paula Bolatti fue una de ellos.

La joven indicó al programa La mañana de CHV que Ignacio fue “muy valiente, ya que le soltó el cinturón a Julia, a pesar del dolor y el impacto que habían recibido”.

Agregó que su excompañero de reality siempre ha sido el que más se ha esforzado porque el grupo de amigos se sigan juntando y fueran unidos. “Es una persona muy fuerte, un caballero, y siempre está preocupado por los demás”, afirmó.