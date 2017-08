Silvina Varas reconoce orgullosa su cirugía estética y se ríe con fotos de sus críticos

Seis días atrás, al subir a su cuenta en Instagram una imagen en la que recomendaba los “slim patch” (parches para eliminar toxinas), varios seguidores de la modelo Silvina Varas notaron un cambio en su anatomía. Y ante las dudas, la interrogaron abiertamente entre los comentarios.

La duda que se repetía hacía alusión a una supuesta cirugía estética, en específico, a una operación de implantes mamarios. La ex “Doble Tentación“, ante las preguntas, optó por responder con una sutil ironía: “Notan un cambio? Jajajaja sí todos adivinaron. Que tengan lindo viernes“, escribió.

Pero aquello fue seis días atrás, porque ayer, a través de su misma cuenta personal, la chilena optó por reconocer orgullosa el hecho, e incluso se tomó tiempo para responder con humor las críticas que recibió tras su comentada imagen.

“Las pechugas.. le preguntaré al doc si quiere que lo mencione (…) Ladren“, fue su primer coemntario al respecto, para luego, en otro post, ser aún más explícita y directa contra sus críticos.

“Esta me faltó para que también le pongan color. GRACIAS a quienes escriben cosas tan lindas. Y a los que tiran mala onda también, igual me sapean, me escriben o me siguen“, escribió Silvina debajo de una fotografía a dos planos, en la que (literalmente) le saca la lengua en señal de burla a sus detractores.